"Le prix de l'abandon du système hospitalier" réagit Vincent Rivière dans une tribune libre :

"Cette décision de reconfinement marque l'échec de la politique gouvernementale qui n'a pas su planifier efficacement le déconfinement. C'est une décision qui cible davantage les chômeurs et les pauvres et qui place par la même occasion des milliers d'entrepreuneurs et de commerçants sur le chemin de la faillite. A La Réunion, la fragilité du tissu économique se voit une nouvelle fois impactée. Il faudra mettre en place une série de mesures pour soutenir ceux qui sont touchés par cette décision.

Cela passe par l'implication financière de la Région et Département pour mettre en place un filet de sécurité pour que l'on passe cette période difficile dans les moins pires conditions. Il faut tout de même saluer la possibilité d'adapter ce confinement aux départements d'outre-mer et nous devons saisir cette occasion pour mettre en place d'un plan d'action local et non pas national face à cette épidémie. Il faudra rester également vigilant puisque La Réunion bénéficie d'une capacité d'hospitalisation bien inférieure à celle de la métropole."