L'Université de La Réunion, active dès vendredi 30 octobre au matin la phase de vigilance Covid-19 renforcée. Des tests antigéniques seront proposés sur plusieurs sites de l'établissement, dès la semaine prochaine ; les brigades mobiles "anti COVID19" sont à nouveau déployées sur les sites de l'établissement. Celles-ci contribuent à une meilleure pédagogie autour du port du masque et des gestes barrière à respecter ; le comité, cellule de crise s'appuyant sur les personnes ressources de l'université, est réactivé. Nous publions le communiqué complet ci-desous.

En concertation avec M. Jacques Billant, Préfet de La Réunion et Madame Chantal Manès-Bonisseau, Rectrice de l'Académie, Frédéric Miranville, Président de l'Université de La Réunion, active dès vendredi 30 octobre au matin la phase de vigilance #COVID19 renforcée, avec réévaluation du dispositif sous quinzaine.



Ainsi, l'établissement reste ouvert et adopte les mesures suivantes :



Renforcement des mesures spécifiques santé



• En partenariat avec l'ARS, des tests antigéniques seront proposés sur plusieurs sites de l'établissement, dès la semaine prochaine ;

• Les brigades mobiles "anti COVID19" sont à nouveau déployées sur les sites de l'établissement. Celles-ci contribuent à une meilleure pédagogie autour du port du masque et des gestes barrière à respecter ;

• Réactivation du comité COVID19, cellule de crise s'appuyant sur les personnes ressources de l'université ;

• Intensification rigoureuse des mesures en place (port du masque obligatoire en permanence sur l'ensemble des sites et campus pour les personnels et les usagers, gestes barrière, distanciation sociale, fourniture de masques et de gel hydro-alcoolique...)



Activités d'enseignement et de recherche

• Les cours magistraux et les travaux dirigés sont préconisés en 100% distanciel, via les plateformes onlines de l'Université de La Réunion ;

• Les travaux pratiques, les activités de terrain, les activités sportives, les enseignements au sein des filières à petit effectif (inférieur à 40), les formations continues et en alternance : maintenues en présentiel

• Les activités de recherche sont maintenues en présentiel

• De même, toutes les activités transversales (activités culturelles, sportives, bibliothèques...) sont maintenues, dans la mesure où les gestes barrières sont respectés.



Télétravail favorisé, avec continuité du service public



Les personnels fragiles de l'Université de La Réunion ou n'ayant pas une présence nécessaire sur site seront placés à leur demande en télétravail, sous réserve de continuité de service public et d'autorisation de leur hiérarchie.