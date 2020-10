Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi pour au moins un mois, mais sans fermer les établissements scolaires. Des adaptations du reconfinement seront apportées pour les territoires ultra-marins, sans que l'on n'en connaisse les détails pour le moment. Une nouvelle conférence de presse, tenue par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santré Olivier Véran, se tiendra ce jeudi soir à 21h30 (heure Réunion) pour apporter toutes les précisions nécessaires. (Photo AFP)

"J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné", a annoncé le chef de l'Etat qui a également ajouté qu'il durerait "a minima" jusqu'au 1er décembre. Les adaptations pour les territoires ultra-marins seront détailles ce jeudi soir, quelques heures avant l'entrée en vigueur du reconfinement.

"Ce confinement sera adapté sur trois points principaux: les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Epahd et les maisons de retraite pourront être visités", a complété Emmanuel Macron.

Les protocoles sanitaires dans les écoles, collèges et lycées seront cependant renforcés à la rentrée. Les universités, elles, fermeront leurs portes pour dispenser les cours en distanciel.

Le confinement sera adapté : les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et maisons de retraite pourront être visités. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020

- L'attestation de sortie est de retour -

Le chef de l'Etat a posé les grandes lignes de ce reconfinement, sans que l'on sache quelles mesures seront instaurées à La Réunion comme dans les autres territoires ultra-marins. "Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile", a détaillé le président de la République.

"C'est donc le retour de l'attestation comme au printemps", a-t-il dit. "Les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues, les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint". On peut donc supposer que les motifs impérieux seront désormais de nouveau obligatoires pour se rendre à La Réunion.

D'après une information de BFM TV, les déplacements seront d'ailleurs limités à 1 km hors de son domicile.

Emmanuel Macron a par ailleurs précisé à ses propos: "il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour pour que les familles puissent s'organiser", la Métropole étant actuellement toujours en vacances de la Toussaint. Les enterrements, proscrits en mars dernier, seront cette fois-ci autorisés. Les mariages, eux, sont interdits.

"Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés", a-t-il ajouté. Les lieux de culture et salles de spectacle n'ont pas été évoqués mais ils faisaient partie des lieux fermés au printemps.

Toutes ces mesures devront être votées ce jeudi au Parlement afin de les valider.

- Des aides pour les secteurs impactés -

Conséquence directe de ce reconfinement : de nombreux secteurs, notamment la restauration, la culture et l'événementiel, vont devoir une nouvelle fois faire face à des fermetures. Pour accompagner ces secteurs, les aides économiques sont donc prolongées : les salariés et employeurs continueront à bénéficier du chômage partiel en cas d'incapacités à travailler, l'aide de 10.000 euros par mois pour compenser les pertes des entreprises fermées administrativement sont rallongées.

Des mesures de trésoreries, notamment concernant les charges et loyers, seront prises rapidement. Un plan spécial pour les indépendants, commerçants et TPE/PME va aussi être créé.

"Le télétravail doit être généralisé, mais l'activité continuera avec plus d'intensité" a par ailleurs indiqué Emmanuel Macron. Les services publics seront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner.

- Un point tous les 15 jours -

"Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie, nous déciderons le cas échéant de mesures complémentaires et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces", a indiqué Emmanuel Macron. L'objectif est de ralentir l'épidémie afin de passer de 50.000 cas confirmés quotidiennement, à 5.000 cas.

"Perte d’odorat, perte de goût, difficultés respiratoires : contracter le COVID-19 n’est jamais anodin, même lorsqu’on a 20 ans" a d'ailleurs rappelé le chef de l'Etat, alors que 35% des personnes admises en réanimation sont âgées de moins de 65 ans.

Le gouvernement souhaite ainsi pouvoir permettre aux familles de se réunir pendant la période des fêtes, pour l'heure menacée par l'accélération en flèche du nombre de cas et d'admission à l'hôpital et en réanimation.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a en effet dépassé ce mercredi la barre des 3.000, un niveau inédit depuis début mai, selon les derniers chiffres officiels. Les autorités estiment à le nombre de patients en réanimation à 9.000 pour la mi-novembre, soit "la quasi-totalité des capacités de lits en France".

www.ipreunion.com avec l'AFP