Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, sur un reconfinement national mis en place dès ce vendredi, la préfecture réagit. Selon le préfet, "il n'apparaît pas nécessaire au vu de la situation épidémique d'imposer à La Réunion la mesure de reconfinement telle qu'elle sera appliquée en Métropole". Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture, qui s'exprimera dès ce vendredi 30 octobre en fin d'après-midi pour donner plus de détails sur l'application des nouvelles mesures à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Suite à l’allocution du Président de la République et au regard des adaptations rendues possibles pour les Outre-mer, le Préfet de La Réunion et la directrice générale de l'agence régionale de santé considèrent qu'à ce stade il n’apparaît pas nécessaire au vu de la situation épidémique d'imposer à La Réunion la mesure de reconfinement telle qu'elle sera appliquée en métropole.

Les autorités sanitaires et préfectorales vont désormais mener des consultations et concertations afin de compléter cette première analyse de celles de la communauté médicale, des acteurs économiques et des élus du territoire. L'instance de dialogue avec la communauté médicale sera réunie aujourd’hui en présence du Ministre Adrien TAQUET.

Le Préfet et la DG ARS s'exprimeront ce vendredi en fin d'après-midi sur le bilan de ces consultations et le dispositif sanitaire."

