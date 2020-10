L'Agence régionale de santé de Mayotte annonce 62 nouveaux cas de Covid-19 ces deux derniers jours. Au total, 153 nouveaux cas de Covid-19 ont été relevés sur la semaine du 22 au 28 octobre 2020 à Mayotte. Plus de 4.428 cas ont été confirmés sur l'île depuis le début de l'épidémie. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

À ce jour, 4 428 cas ont été confirmés depuis l’introduction de la maladie à Mayotte. C’est 62 cas de plus par rapport au chiffre annoncé mercredi 28 octobre.

L'ARS note une augmentation de la circulation du virus sur le territoire.

Aujourd’hui, la très grande majorité des cas identifiés sont liées à des contaminations intrafamiliales, dans le milieu professionnel et ou lors d’activités sociales.

Dans un souci de protection des personnes les plus vulnérables, il est donc demandé à chacun de respecter les gestes qui sauvent (lavage des mains à l’eau et au savon, distanciation physique et port du masque).