Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce vendredi 30 octobre 2020 deux décès liés à la covid-19. Les personnes étaient hospitalisées au CHU. Elles étaient âgées de plus de 70 ans et présentaient plusieurs comorbidités. Par ailleurs, les autorités confirment 187 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 29 et 30 octobre, soit une moyenne journalière de 95 cas sur 2 jours consécutifs. Parmi les nouveaux cas, 143 cas sont classés autochtones, 15 cas sont classés importés, 1 cas est classé autochtone secondaire, 28 cas sont en cours d'investigation. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

