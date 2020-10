Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

On le sait désormais avec certitude : La Réunion ne sera pas concernée par le reconfinement. Une annonce faite par le Premier ministre Jean Castex en personne ce jeudi 29 octobre. Le préfet de La Réunion Jacques Billant doit cependant annoncer la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus sur l'île. Il a promis un renforcement des mesures sanitaires. Selon les informations d'Imaz Press, un confinement seulement le week-end n'est pas sur la table, et aucun couvre-feu ne serait appliqué sur l'île. Le préfet est accompagné de la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette, qui devrait préciser la stratégie de dépistage notamment vers l'Hexagone, et indiquer si les motifs impérieux sont de retour pour prendre l'avion. La rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, devrait quant à elle donner des précisions sur le protocole sanitaire renforcé envisagé dans les établissements scolaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On le sait désormais avec certitude : La Réunion ne sera pas concernée par le reconfinement. Une annonce faite par le Premier ministre Jean Castex en personne ce jeudi 29 octobre. Le préfet de La Réunion Jacques Billant doit cependant annoncer la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus sur l'île. Il a promis un renforcement des mesures sanitaires. Selon les informations d'Imaz Press, un confinement seulement le week-end n'est pas sur la table, et aucun couvre-feu ne serait appliqué sur l'île. Le préfet est accompagné de la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette, qui devrait préciser la stratégie de dépistage notamment vers l'Hexagone, et indiquer si les motifs impérieux sont de retour pour prendre l'avion. La rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, devrait quant à elle donner des précisions sur le protocole sanitaire renforcé envisagé dans les établissements scolaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)