C'est officiel : La Réunion, comme tous les territoires ultra-marins en dehors de la Martinique, n'est pas concernée par le reconfinement. Depuis ce jeudi 29 octobre 2020, à minuit, la Métropole est de nouveau confinée. Une mesure qui a cependant été allégée en comparaison avec celle du mois de mars dernier. Le gouvernement a présenté ce jeudi soir tous les détails de ce nouveau confinement.

- Les Outre-mer ne sont que peu concernées -

A part la Martinique, qui est désormais soumises au même réglementations que la Métropole, peu de choses vont changer à La Réunion. Il faut tout de même noter la mise en place d'une obligation de dépistage à la Covid-19 pour sortir du territoire. Les tests pour se rendre dans l'île, eux, sont déjà obligatoires.

A noter que certaines mesures pourraient cependant être annoncées ce vendredi en fin d'après-midi. Le préfet doit en effet tenir une conférence de presse pour faire un point sur la situation sanitaire, et annoncer d'éventuels renforcement des mesures à La Réunion. Le confinement n'est cependant pas une option, comme il l'a déjà annoncé ce jeudi.

Les déplacements en région sont désormais interdits, même pour se rendre entre sa résidence principale et sa résidence secondaire. Les conséquences sur les trajets entre la Métropole et La Réunion ne sont pas encore connues.

Les frontières européennes restent ouvertes, les voyageurs doivent cependant fournir un dépistage négatif. Tout voyageur ne pouvont fournir un test négatif datant de moins de 72 heures ne pourra pas rentrer sur le territoire national

- Ce qui concerne la Métropole et la Martinique –

• Les attestations de sorties obligatoires

Une attestation sera nécessaire pour sortir de son domicile mais "que pour certaines raisons", a indiqué le Premier ministre qui a énuméré les mêmes motifs que le président mercredi soir (travail, rendez-vous médical, etc.).

Cette attestation sera disponible sur le site du gouvernement et sur l'application TousAntiCovid.

L'activité physique, les balades pour les animaux, les sorties pour prendre l'air sont autorisés dans une limite d'une heure, et ne pourront pas dépasser un rayon d'un km du domicile. A noter que contrairement au premier confinement, les parcs, jardins, forêts et plages seront ouverts.

Les parents pourront aller chercher leurs enfants à l'école, les services publics continueront d'accueillir du public. Des attestations permanentes pourront être délivrées par les employeurs et les établissements scolaires. "Tous les services de transport en commun resteront ouverts et leur niveau de service maintenu".

• Les écoles restent ouvertes, avec protocole sanitaire renforcés

Les enfants devront désormais porter le masque dès six ans dès la rentrée. Des aides seront fournies aux familles précaires pour se fournir des masques. Auparavant, le masque était obligatoire uniquement à partir du collège.

"L'aération et la ventilation des classes seront également renforcées, comme la désinfection des locaux et le nettoyage des salles et des tables sera effectué tous les jours, précise le ministr". "Celui des surfaces les plus fréquemment touchées, comme les poignées de porte sera réalisé plusieurs fois par jour."

Le ministre de l'Education nationale a assuré que la plupart des contaminations sont faites en dehors des écoles. Il a par ailleurs rejeté toute possibilité, pour l'heure, de refermer les écoles, afin d'éviter le décrochage scolaire. "Il a été prouvé que le confinement avait un fort impact psychologique pour les enfants" a-t-il par ailleurs soulignés.

Les cantines resteront ouvertes, "pour maintenir la socialisation". Les récréations pourront être remplacées par des temps de pause en classe si la distanciation est impossible. Une salle devrait être attribuée à chaque classe.

Jean-Michel Blanquer n'a pas exclu la possibilité de fermer des établissements entiers si la circulation du virus y était trop élevée.

Dans l'enseignement supérieur, la règle sera désormais le "distanciel" pour tous les cours, à l'exception des travaux pratiques et de "l'enseignement professionnel nécessitant du matériel spécialisé". A noter que l'Université de La Réunion a déjà annoncé restée ouverte.

• Les commerces non-essentiels doivent fermer

La liste des magasins autorisés à ouvrir a évolué en comparaison à celle du mois de mars. "Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries aussi, afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner" a précisé le Premier ministre.

"En revanche, les établissements qui proposent des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport, sont fermés. Les hôtels peuvent garder une petite activité pour déplacements professionnels indispensables, mais les restaurants dans ces hôtels seront fermés, seul le room-service pouvant fonctionner."

"Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne pourront pas accueillir du public, mais pourront continuer de fonctionner pour les activités de livraison et de retrait de commande", a indiqué le Premier ministre.

Le gouvernement encourage la mise en place des ventes à emporter et des livraisons, afin de permettre aux entreprises de continuer partiellement leurs activités. Pour cela, des aides seront mises en place pour les entreprises ne disposant pas de site internet aujourd'hui.

Les salles de sport et gymnases sont fermés, les sports collectifs sont interdits.

• Le télétravail "sera la règle"

Les fonctionnaires sont concernés pour toutes les activités qui le permettent. "Le télétravail n'est pas une option, cette nouvelle version sera inscrite dans le nouveau protocole" a indiqué Elisabeth Borne, ministre du Travail.

Un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches chez lui devra être en télétravail cinq jours sur cinq.

Quand ce n'est pas possible une partie de la semaine, les employés peuvent aller sur leur lieu de travail une partie de leur temps, ils doivent tout de même limiter les déplacements

Quand ce n'est pas possible du tout, les salariés devront être munis d'une attestation de l'employeur. Ces derniers doivent aussi aménager les horaires de travail pour éviter l'affluence en heure de pointe dans les transports en commun.

Les visio-conférences doivent être largement utilisées, le protocole sanitaire doit être renforcé.

• Les événements familiaux fortement limités



Tous les rassemblements sont interdits, mais les lieux de culte restent ouverts.



Les cérémonies y sont interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et les mariages dans la limite de 6 personnes. "Une tolérance sera appliquée pour les cérémonies prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs", a précisé Jean Castex.



• Des aides économiques renforcées

"Nous estimons ces mesures à 15 milliards d'euros investis par mois de confinement" a annoncé le ministre de l'Economie Bruno le Maire : six milliards pour le fonds de solidarité, sept milliards pour l'activité partielle, un milliard pour les exonérations de cotisations sociales et un milliard pour prendre en charge une partie des loyers des entreprises

L'indemnisation de 10.000 euros par mois pour les entreprises qui ont jusqu'à 50 employés et qui sont fermées administrativement est rallongées, ainsi que pour les entreprises directement impactées et qui enregistrent une perte de 50%.

Toute entreprise qui reste ouverte pourra prétendre 1.500 euros par mois en cas de perte de plus de 50% du chiffre d'affaire. Les cotisations sociales sont supprimées pour les entreprises fermées, comme celles qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaire.

Les prêts garantis par l'État rallongés jusqu'au 30 juin 2021 et pourra s'étaler sur un à cinq ans. Les taux seront limités entre 1 et 2,5%. Le remboursement pourra être différé jusqu'en mars 2022

Des "prêts directs de l'État" seront mis en place, un investissement à hauteur de 500 millions d'euros. Ces prêts pourront aller jusqu'à 10.000 pour les entreprises de moins de 10 salariés, jusqu'à 50.000 euros pour les entreprises jusqu'à 50 employés. Au-delà, l'État pourra fournir une avance.

Un crédit d'impôt sera créé pour inciter les bailleurs à supprimer une partie de leur loyer. Tout bailleur qui accepte de renoncer à un mois de loyer entre octobre et décembre pourra bénéficier d'un crédit d'impôt.



Un point de situation sera réalisé dans quinze jours, pour déterminer si certaines mesures peuvent être allégées. Rendez-vous ce vendredi à 17 heures pour les mesures qui seront appliquées à La Réunion.

