Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires mises en place par le gouvernement et le préfet à un niveau plus local, la compagnie Corsair s'adapte et décide d'assouplir à nouveau ses mesures commerciales. Il est désormais possible de reporter ou demander le remboursement de ses billets, sans frais et sans justificatif. Nous publions ci-dessous le communiqué de Corsair. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

