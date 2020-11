La situation sanitaire semblait s'être stabilisée sur l'île. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le département n'est pas concerné par le confinement mis en place en Métropole et à la Martinique depuis vendredi 30 octobre. Pour autant le nombre de cas moyens par jour semble repartir à la hausse. Ce lundi 2 novembre les autorités sanitaires ont annoncé 239 nouveaux cas de Covid-19 soit 79 cas par jour en moyenne. Quant aux décès ils se font plus nombreux : neuf personnes sont décédées des suites du virus en seulement deux semaines, pour un total de 26 morts depuis le début de l'épidémie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Neuf décès en deux semaines : c'est le triste constat que l'on peut faire ce lundi 2 novembre. La préfecture et l'agence régionale de santé ont en effet annoncé deux nouveaux décès en ce début de semaine, portant à 26 le nombre de morts depuis le début de l'épidémie à La Réunion.

- Un nombre de décès inquiétant -

Il s'agit selon les autorités de personnes "âgées de plus de 70 ans, hospitalisées au CHU et [présentant] des comorbidités importantes. L’une d’elle résidait dans l’EHPAD Les Lataniers, au sein duquel des cas de Covid-19 ont été précédemment signalés". C'est donc la deuxième personne à succomber des suites de la maladie dans cet EHPAD concerné il y a quelques temps par la formation d'un cluster. Ce vendredi 30 octobre, la directrice de l'ARS Martine Ladoucette rappelait la gravité de ce phénomène : "nous avons du gérer un cluster important en Ehpad qui a provoque 30 contaminations dont 22 résidents".

Ce même jour ce sont à nouveau deux décès qui ont été recensés. Quatre jours plus tôt, ce sont encore deux décès qui ont été annoncés par les autorités. Parmi eux, un résident de l'EHPAD Les Lataniers. Si l'on remonte le temps, un décès a été recensé le 23 octobre, deux décès le 21 octobre.

Alors que l'annonce de décès se faisait rare pendant un temps, elle devient presque automatique dans les nouveaux bilans de la préfecture et de l'ARS. Plus que jamais, les personnes âgées sont menacées. Si le nombre de décès n'est pas à proprement parler un critère pouvant mener La Réunion à un couvre-feu voire un confinement, il n'en est pas moins un indicateur inquiétant.

- Les cas journaliers en hausse -

Autre chiffre notable de ce lundi : une moyenne de 79 cas recensés par jour. Sachant que les chiffres sont souvent moins élevés en début de semaine - le temps de rattraper les recensements du week-end, une tendance observée en Métropole - constater que 239 cas sont relevés pour les trois derniers jours est préoccupant.

Ce vendredi déjà il était question d'une moyenne de 70 cas par jour, "six fois moins élevé que la Métropole" le rappelait Martine Ladoucette. Pour autant il n'y a pas si longtemps, la moyenne s'était abaissée à une quarantaine de cas par jour. "Durant la semaine du 12 au 18 octobre (semaine 42), le nombre moyen de cas confirmés est de 42 cas par jour (à rapporter aux 41 cas en moyenne de la semaine 41 et aux 58 cas de la semaine 40)" rappelait l'ARS le 23 octobre. Ainsi donc : La Réunion est passée de 58 cas par jour à 41, puis 42, puis 70... et sur ces trois jours, 79 nouveaux cas en moyenne.

Le taux d'incidence, lui, reste bas bien qu'au-dessus du seuil d'alerte. S'il s'était abaissé à 38 pour 100.000 habitants la semaine du 12 octobre, il est tout de même remonté à 56 la semaine dernière. Le taux d'hospitalisation est de 62 patients au CHU dont 12 en service de réanimation.

Des indicateurs à surveiller de près. Pour l'instant le seul changement pour La Réunion est le retour des motifs impérieux pour prendre l'avion, mais l'ARS a prévenu : si le taux d'incidence dépasse les 150 pour 100.000 habitants (et 50 pour les seniors), et que le taux d'occupation des lits atteint les 25%, il faudra passer au couvre-feu. Celui-ci devrait être appliqué dès 21h, à l'instar de certaines villes métropolitaines qui l'avaient appliqué avant le confinement, et devrait s'étendre ax week-ends pour limiter les rassemblements. Dans le cas où ces critères s'inscriraient dans la durée, les autorités de l'île envisagent un confinement. Les chiffres précis communiqués vendredi 6 novembre seront sans aucun doute scrutés à la loupe et révélateurs sur l'évolution de la circulation virale sur l'île.

