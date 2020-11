Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

L'agence régionale de santé de Mayotte annonce 174 nouveaux cas de coronavirus, recensés entre le 27 octobre et le 2 novembre. A ce jour, 4 550 cas ont été confirmés depuis l'introduction de la maladie à Mayotte. C'est 26 cas de plus par rapport au chiffre annoncé ce mardi 3 novembre. "Le virus circule toujours et il est dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilant. Continuons d'appliquer au quotidien les gestes barrières et les recommandations sanitaires."

