Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 4 novembre 2020, les autorités confirment 139 nouveaux cas de Covid-19 en l'espace de 48 heures, soit une moyenne journalière de 70 cas sur deux jours consécutifs. Le nombre de cas quotidiens continuent donc d'augmenter. 89 cas sont classés autochtones, 8 sont classés importés. 42 cas sont toujours en cours d'investigation. Par ailleurs, les tests antigéniques sont désormais déployés depuis cette semaine dans les services des urgences et de maternité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pour toute personne qui se présenterait à l'hôpital pour un autre motif que la Covid-19, à l'Université de La Réunion sur ses sites Sud et Nord, dans le cadre d'une campagne de dépistage volontaire, et dans les EHPAD. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

