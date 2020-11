Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Les pharmaciens de l'île pourront, d'ici 15 jours, et s'ils le souhaitent, réaliser les tests antigéniques pour détecter la Covid-19 chez les patients âgés de moins de 65 ans et ne présentant pas de facteurs de risques. Réputés un peu moins fiables que les tests PCR, ils permettent cependant des résultats plus rapides et pourraient aussi permettre de désengorger les laboratoires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

