Ricard en livre, non. Ricard en bouteille, oui ! Une pancarte déposée à l'entrée du rayon "livres" dans une enseigne de Leclerc en métropole pointe les contradictions du gouvernement, demandant la fermeture des rayons non essentiels mais autorisant la vente d'alcool. Avec le reconfinement, effectif depuis le vendredi 30 octobre 2020, les librairies doivent fermer mais également les rayons non alimentaires des grandes surfaces. (Photo rb/ wwww.ipreunion.com)

