En raison du reconfinement et du retour des motifs impérieux, Air Austral prolonge ses mesures commerciales jusqu'au 15 juin 2021. Les voyageurs peuvent donc : reporter, modifier leur billet d'avion sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif, demander la mise en avoir de la valeur TTC de leur billet d'avion ou demander le remboursement intégral de leur billet d'avion. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mise en place du reconfinement en France métropolitaine annoncé jusqu'au 1er décembre 2020, ainsi que le retour des motifs impérieux régulant les voyages de et vers La Réunion ou encore Mayotte, amène Air Austral à s’adapter de nouveau. La compagnie s’attache, aux côtés des autorités préfectorales et de l’ARS, à déployer toutes les mesures adéquates au bénéfice de ses clients.



• Des mesures commerciales adaptées à la demande : facilités de modifications, reports ou annulations pour des voyages jusqu’au 15 juin 2021



Dès l’annonce du Président de la République confirmant la mise en place du reconfinement du territoire métropolitain, Air Austral a en responsabilité, immédiatement décidé la mise en place de mesures commerciales exceptionnelles 100 % flexibles.

L’objectif : pouvoir rassurer sa clientèle et lui offrir la souplesse nécessaire et lui permettre de modifier ou de reporter son voyage, en bénéficiant de conditions exceptionnelles.

Ainsi tous les passagers en possession d’un billet d’avion pour un voyage prévu sur la période du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2020 peuvent :

- Reporter, modifier leur billet d’avion sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif jusqu’au 15 juin 2021

- Demander la mise en avoir de la valeur TTC de leur billet d’avion. Celui-ci sera bonifié à hauteur de 15% pour tout voyage effectué avant le 15 juin 2021

- Demander le remboursement intégral de leur billet d’avion

Par ailleurs, tous les passagers en possession d’un billet d’avion Air Austral se voient proposer des solutions de report, d’annulation sans frais selon les conditions établies et détaillées sur son site internet*.



Tout le détail de ces mesures est à retrouver sur le site internet de la compagnie, rubrique " Actualités "

- Un programme des vols ajusté du fait des restrictions de voyage -

Air Austral suit en temps réel l'évolution de la situation pour ajuster au plus près son programme des vols et son activité pour faire face à la baisse de la demande de voyages, actuellement fortement impactée et par le confinement mis en place en métropole et par le retour des motifs impérieux, contraignants les déplacements.



Sur son réseau Long-Courrier

• Réunion-Paris

Un point hebdomadaire sera effectué pour ajuster en conséquences le programme des vols entre La Réunion et Paris

- Sur les 7 rotations initalement programmées entre Réunion-Paris sur la semaine du 2 au 8 novembre, Air Austral en a maintenu 6

- Sur les 7 rotations initalement programmées entre Réunion-Paris sur la semaine du 9 au 15 novembre, Air Austral 5 sont maintenues



• Mayotte-Paris

Le programme des vols entre Mayotte et Paris est à ce stade inchangé. Air Austral maintient les 3 rotations qu’elle propose chaque semaine.



Sur son réseau Régional



• Réunion-Mayotte

Le programme des vols entre Mayotte et La Réunion est à ce stade inchangé. Air Austral maintient les 4 rotations qu’elle propose chaque semaine.



• Réunion-Nosy Be

Compte tenu des décisions gouvernementales interdisant tous les voyages d'agréments, la compagnie se voit contrainte de suspendre à nouveau tous les vols Réunion-Nosy Be à compter de ce dimanche 08 novembre et ce jusqu'à nouvel ordre.



S’agissant des autres destinations régionales proposées par la compagnie, celles-ci restent à ce stade suspendues jusqu’à nouvel ordre dans l’attente des prochaines décisions gouvernementales. Air Austral reste organisée afin de permettre une relance rapide de ces vols dès que cela sera rendu possible.



Par ailleurs, la commission programme d’Air Austral est actuellement en train d’affiner le programme des vols de la compagnie. De nouveaux ajustements seront à prévoir pour les prochaines semaines. La compagnie ne manquera pas d’informer sa clientèle de l’évolution de la situation.



Pour mémoire, depuis le démarrage de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de veille en lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes, et suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire dans le monde.