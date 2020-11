Afin de permettre aux étudiants des départements des Outre-mer de rejoindre leurs familles durant la période de confinement, Corsair met en place une offre tarifaire dédiée pour tout départ de Métropole à destination de la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion jusqu'au 30 novembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la compagnie aérienne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Présente depuis plus de 30 ans aux côtés des ultra-marins, Corsair s’engage plus que jamais auprès de ses clients pour faciliter les déplacements dans un contexte sanitaire très contraint. Ainsi, pour accompagner des milliers d’étudiants antillais et réunionnais bloqués en Métropole à cause des mesures sanitaires liées à la propagation de la Covid-19 qui souhaitent rejoindre leur domicile, la compagnie propose des tarifs préférentiels aller simple au départ de Paris-Orly.

- Fort de France ou Pointe à Pitre 218 euros TTC

- La Réunion 298 euros TTC

L’offre est valable pour tous les voyages réalisés avant le 30 novembre et comprend une franchise de 2 bagages en soute. Au-delà de cette offre tarifaire, Corsair met également à disposition des étudiants antillais et réunionnais des tarifs promotionnels sur la base d’un vol aller/retour. (conditions tarifaires disponibles sur corsair.fr).

Corsair rappelle que dans le cadre de l’assouplissement des mesures commerciales, les étudiants disposant d’ores et déjà d’un billet pour voyager au mois de novembre, ont la possibilité de demander le report sans frais, un avoir bonifié jusqu’à 15% de sa valeur ou encore le remboursement de leur billet.

Les réservations sont disponibles sur le site de la compagnie et en agence de voyage.