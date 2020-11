Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à La Réunion. Les chaines de transmission s'établissent lors des évènements familiaux et amicaux avec plus de 5000 cas autochtones. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans l'espace public. Cette mesure est également fortement recommandée dans la sphère privée. Les autorités en appellent au civisme et demandent aux réunionnais de respecter les recommandations afin de préserver notamment le système de santé et l'économie des conséquences d'une vague épidémique sans précédent. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

