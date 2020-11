Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mardi 10 novembre 2020 qu'il tiendra une conférence de presse jeudi à 21 heures (heure de La Réunion) pour faire un point sur la situation sanitaire et le confinement en Métropole. (Photo d'illustration AFP)

Selon des sources concordantes au sein de la majorité, il sera cependant "trop tôt pour prendre des décisions" afin d'assouplir les restrictions, en dépit d'appels provenant notamment des petits commerçants. Toujours de sources concordantes, ce point presse sera précédé, dans la matinée, par un Conseil de défense à l'Elysée dédié au Covid-19.



La conférence de presse du Premier ministre sera "surtout pédagogique", a indiqué un conseiller de l'exécutif à l'AFP. La liste des ministres y participant n'est pas encore arrêtée. "On ne s'oriente pas du tout vers un desserrage pour les commerces", a-t-il ajouté. "C'est un peu tôt. Il y a des premiers indicateurs qui ont été évoqués par Olivier Véran mais la baisse n'est pas suffisamment forte et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ce n'est que conjoncturel ou tendanciel".

www.ipreunion.com avec l'AFP