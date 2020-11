L'ARS de Mayotte annonce les nouveaux cas recensés en une semaine : 277 personnes ont été contaminées par la Covid-19. Le taux de positivité monte à 13,8% tandis que l'île aux parfums compte 10 clusters actifs. Par ailleurs 13 personnes sont hospitalisées, dont cinq en réanimation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Face à la recrudescence des cas ces dernières semaines, l’ARS encourage les habitants de Mayotte, jeunes et moins jeunes, à respecter les gestes qui sauvent : se laver souvent les mains à l’eau et au savon, respecter une distance d’1M et porter le masque. Il faut éviter à tout prix de transmettre la maladie aux personnes fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, hypertension, obésité), …)" écrit l'agence régionale de santé de Mayotte.