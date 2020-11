Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, fera "une allocution télévisée "diffusée dans les journaux du soir (vendredi soir 13 novembre 2020 - ndlr) de Réunion la 1ère et Antenne Réunion" annonce la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi après-midi. L'objet précis de cette prise de parole n'a pas été indiquée. Il semble évident qu'elle portera sur la situation sanitaire dans l'ile. Reste à savoir ce qui sera annoncé au cours de cette intervention inhabituelle, le préfet s'exprime en général en conférence de presse. Cette allocution arrive alors que les chiffres de l'épidémie à La Réunion sont globalement préoccupants avec une hausse régulière du nombre de cas (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Nous sommes à une centaine de personnes nouvellement malade par jour. Si nous arrivons autour de 180 personnes malades par jour, le couvre-feu sera déclenché pour freiner en urgence la courbe épidémiologique", a prévenu Sébastien Lecornu ce mercredi soir dans le Journal télé de Réunion la 1ère. "Au-delà de 200 personnes nouvellement malades par jour, La Réunion sera alors à nouveau confinée" a ajouté le ministre des Outre-mers.

Si aucune indiation n'a donc été donnée sur le contenu de l'allocution du préfet, au moins deux scénarios peuvent être envisagé. D'abord une mise en garde solennelle et à un appel à la citoyenneté pour éviter un tour' de vis drastique. Ensuite l'annonce d'un couvre-feu, voire d'un reconfinement si les chiffres continuent d'augmenter.

Et pour cause. Lundi, l'Agence régionale de santé annonçait 163 nouveaux cas de Covid-19 recensés entre le 10 novembre au 11 novembre, soit une moyenne journalière de 82 cas sur deux jours consécutifs. Ils sont en majorité autochtones et le total des contamination depuis le début de l'épidémie est de 6.735 cas cumulés. 73 personnes étaient hospitalisées à cetet date dont 16 en service de réanimation.

Ces chiffes restent donc préoccupant même s'ils ont en mégère stagnation par rapport à ceux du week-end dernier. Ce lundi en effet, l'Agence régionale de santé annonçait la mort du'une personne âgée de 70 ans et 308 nouveaux cas de covid-19 enregistrés du 7 novembre au 9 novembre 2020, soit plus de 100 cas par jour.

Jacques Billant prendra la parole à 19h sur Réunion la 1ere et sur Antenne Réunion.

