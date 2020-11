En pleine deuxième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole ce jeudi 12 novembre à 21h heure de La Réunion, pour faire un point sur l'épidémie. Alors que la Métropole et la Martinique sont confinés, le nombre de malades ne cesse de grimper. Plusieurs scénarios sont sur la table, mais un assouplissement du confinement semble peu probable, au grand dam des commerçants. La Réunion ne devrait pas être directement impactée par ces annonces, mais tout durcissement des mesures voir prolongation du confinement peut jouer sur les trajets entre l'île et l'Hexagone, notre département étant pour l'instant soumis au motif impérieux pour voyager. (Photo d'illustration AFP)

Un confinement plus long, plus strict ou inchangé ? Les scénarios sont divers, à quelques heures des annonces du Premier ministre Jean Castex. Il devrait donner de nouvelles pistes suite à un nouveau Conseil de défense. Le gouvernement avait promis un point d'étape tous les quinze jours, il est donc l'heure de faire le bilan.

- Trois scénarios -

C'est souvent le chiffre 3 que l'on retient dans ce cas de figures, et c'est encore le cas. Trois scénarios sont étudiés par le gouvernement selon LCI : "le statu quo, un renforcement ou un assouplissement des mesures". Cette dernière hypothèse semble la moins probable, alors que le nombre de cas continue d'augmenter fortement notamment dans l'Hexagone, asphyxiant les hôpitaux et leurs services de réanimation.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a de fait indiqué qu'il était encore "très tôt pour proposer un assouplissement des règles" du confinement, l'épidémie restant encore "très grave", a-t-il indiqué en sortant du Conseil des ministres qui se tenait ce mercredi.

Dans les zones confinées, les commerçants espèrent grandement une réouverture des magasins. Si le Président de la République leur avait donné rendez-vous mi-novembre afin d'évaluer une possible réouverture, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a fermé la porte ce mercredi une réouverture des commerces "à ce stade".

- Plus de contrôles -

Si à La Réunion les contrôles ont repris de plus belle, c'est une mesure qui est nationale. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demandait, dans une note adressée aux préfets, un renforcement des contrôles du confinement. Après une "première phase de forte volonté d'explication et de nécessaire pédagogie (...) il faut désormais que chaque Français prenne conscience de la nécessité de respecter strictement les règles de confinement", écrit-il dans ce courrier, consulté par l'AFP.

Le locataire de la place Beauvau demande ainsi aux préfets "une particulière fermeté" pour faire respecter le confinement. Dans les agglomérations comme Paris, il leur est aussi demandé d'accorder une "attention spécifique" aux contrôles dans les parcs et jardins qui, contrairement au confinement du printemps, sont restés ouverts. Au total, il y a eu "65.000 verbalisations dont 20.000 dans les huit départements d'Ile-de-France", selon un chiffre communiqué à l'AFP par l'entourage du ministre.

Sur notre départemnt, afin de faire respecter les directives préfectorales, la police nationale a procédé à des contrôles renforcés ce dimanche 8 novembre 2020 : 89 policiers étaient engagés sur l'ensemble des quatre circonscriptions de sécurité publique, 13 contrôles ont été effectués dans l'espace public où 48 personnes ont été verbalisées, 39 contrôles du port du masque ont été effectués dans les établissements recevant du public pour un total de 14 verbalisations. Cinq contrôles concernant les rassemblements avec pour résultat 5 verbalisations.

- Encore dix jours pour faire ses preuves à La Réunion -

Les forces de l'ordre, appuyant des messages constants de la part du préfet et de l'ARS, appellent à redoubler d'efforts et respecter au maximum les mesures contre la Covid-19. Ce mercredi, alors que 163 nouveaux cas ont été annoncés sur deux jours, la préfecture et l’agence régionale de santé "rappellent à l’ensemble de la population réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrières (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l’application TousAntiCovid …)".

Des mesures essentielles pour freiner l’épidémie dans l’île, qui échappe pour l'instant au couvre-feu comme au reconfinement.

Alors qu'il était en déplacement sur l'île, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a déclaré au micro de Réunion 1ère ce mercredi que La Réunion avait "dix jours pour éviter le couvre-feu et le reconfinement" et que les efforts devaient être maintenus, tout en observant que "tout n'est pas respecté".

Il a d'ailleurs donné des précisions sur les indicateurs surveillés. "Nous sommes à une centaine de personnes nouvellement malade par jour. Si nous arrivons autour de 180 personnes malades par jour, le couvre-feu sera déclenché pour freiner en urgence la courbe épidémiologique", prévient Sébastien Lecornu sur Réunion 1ère. Au-delà de 200, La Réunion pourrait être reconfinée.

"Le pic épidémique repart à la hausse depuis le début du mois de novembre", remarque Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui ajoute que "les chiffres sont fragiles", à La Réunion.

