Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Son allocution était très attendue : le préfet de La Réunion Jacques Billant a fait le point ce vendredi 13 novembre au cours d'une allocution télévisée, diffusée sur les chaînes de Réunion 1ère et Antenne Réunion. Dans une prise de parole très courte, le préfet a tenu un discours de mise en garde ultime auprès des Réunionnais, qui ne sont pour l'instant pas concernés par un couvre-feu ou un confinement. Il a notamment condamné avec fermeté tous ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. La ville de Saint-André cependant pourrait être reconfinée dès ce mardi si les chiffres ne s'améliorent pas. Par ailleurs les bars et restaurants pourraient fermer dès 21h dans les zones de Saint-Gilles et du front de mer de Saint-Pierre si rien ne change. Les pique-niques sont interdits dès ce week-end et le port du masque est désormais obligatoire partout. Suivez notre live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

