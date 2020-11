Appel à la citoyenneté, fermetures des bars et des restaurants, couvre-feu généralisé, reconfinement, le préfet annoncera sa décision ce vendredi soir 13 novembre 2020 à 19 heures en direct dans les journaux de Réunion la 1ere et d'Antenne Réunion. Le format inédit pour Jacques Billant qui s'exprime habituellement en conférence de presse, laisse présager un tour de vis sanitaire. Cela d'autant que les chiffres de l'épidémie à La Réunion n'évoluent pas dans le bon sens. En Métropole, Jean Castex a annoncé jeudi soir a annoncé le maintien du confinement au moins pour 15 jours. Cependant des mesures d'allègement pourraient avoir lieu dès le 1er décembre si le nombre de contaminés baisse de manière suffisante (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Pour rappel, mercredi, l'Agence régionale de santé annonçait 163 nouveaux cas de Covid-19 recensés entre le 10 novembre au 11 novembre, soit une moyenne journalière de 82 cas sur deux jours consécutifs. Ils sont en majorité autochtones et le total des contamination depuis le début de l'épidémie est de 6.735 cas cumulés. 73 personnes étaient hospitalisées à cette date dont 16 en service de réanimation.

Lundi, les indicateurs étaient encore plus lourds. L'Agence régionale de santé annonçait la mort du'une personne âgée de 70 ans et 308 nouveaux cas de covid-19 enregistrés du 7 novembre au 9 novembre 2020, soit plus de 100 cas par jour entre vendredi et dimanche

La relative stagnation du milieu de semaine a été battue en brèche ce jeudi par l'émergence d'un foyer de contamination (cluster) à l'EHPAD de Saint -Joseph. Un soignant et deux résidents étaient testés positifs à ce stade. Il y a une dizaine de jours c'est à l'EHPAD de la Possession qu'un cluster était signalé.

Dans le même temps, dix gendarmes de l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan venus en renfort à La Réunion ont été testé positifs à la Covid-19. Leurs testes éaient négatifs à leur départ de l'Hexagone. Tout l'escadron a été placé en confinement.

Ces indicateurs sont donc préoccupants. Les prochains chiffres seront vraisemblablement annoncés ce vendredi soir au cours de l'allocution de Jacques Billant en même que sa décision concernant les mesures sanitaires à appliquer à La Réunion

"Nous sommes à une centaine de personnes nouvellement malade par jour. Si nous arrivons autour de 180 personnes malades par jour, le couvre-feu sera déclenché pour freiner en urgence la courbe épidémiologique", avait prévenu Sébastien Lecornu ce mercredi soir dans le Journal télé de Réunion la 1ère. "Au-delà de 200 personnes nouvellement malades par jour, La Réunion sera alors à nouveau confinée" avait ajouté le ministre des Outre-mers.

