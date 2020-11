Alors qu'il vient de rendre obligatoire le port du masque et l'interdiction de pique-nique sur l'ensemble du territoire de La Réunuin lors de son allocution du vendredi 13 novembre 2020, le préfet Jacques Billant ne semble visiblement pas avoir été entendu par les Réunionnais. L'absence du port du masque ou la consommation de nourriture dans les lieux publics sont en effet encore courant ce samediPhoto : rb/www.ipreunion.com)

Au lendemain de l'allocution du préfet de La Réunion, Jacques Billant, qui a désormais rendu obligatoire le port du masque sur la totalité de l'île et interdit la consommation de nouriture et de boissons sur la voie publique à partir de ce samedi 14 novembre, aucun changement de comportement n'est vraisemblablement perceptible dans la rue.

Alors qu'il a prévenu les habitants de l'île des conséquences envisageables, et notamment un reconfinement, si les différents indicateurs épidémiques ne s'amélioraient pas, Jacques Billant ne paraît pas avoir été entendu par ces derniers. Il suffit de se balader dans les rues pour s'en convaincre. Il est ainsi aisé de voir des masques portés sous le menton, voire complètement absents, ou encore des personnes en train de déjeuner sur un banc. Regardez

- Les Réunionnais s'attendent au moins à un couvre-feu -

"On ne comprend pas trop la décision du préfet", souligne Karine qui attend à son arrêt de bus. "Les pique-niques sont interdits mais j'ai entendu qu'il y aurait des concerts ce soir dans certaines villes. De toute façon les gens n'écoutent pas et il n'y a pas de contrôles ! Il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Son discours n'a pas servi à grand-chose. On s'attend à avoir un couvre-feu maintenant", alerte-t-elle.

Eddy, qui effectuaient ses courses dans un supermarché de Sainte-Clotilde ce samedi matin, n'a lui non-plus pas été convaincu par les nouvelles mesures prises par la préfecture : "Les bus sont bondés et c'est la même chose dans les grandes surfaces. Les distances ne sont pas respectées, c'est totalement paradoxal avec cette interdiction de pique-niquer. Et les masques, les gens les portent uniquement parce qu'ils ont peur de prendre un PV, ils n'en ont rien à faire autrement !"

Malgré la prise de parole du préfet, la situation demeure ainsi difficilement maitrisable. Outre les contrôles trop peu nombreux d'après certains, un manque de moyens est notable, comme l'explique Stéphane. "Les gens ont l'air de respecter le port du masque dans les magasins mais ils sont bien trop nombreux ! Là c'est impossible de déterminer combien de personnes sont présentes à un endroit précis, il faudrait des appareils de contrôle", préconise-t-il.

Peu réceptifs, les Réunionnais paraissent résignés à l'idée de se voir imposer des mesures plus strictes d'ici quelques jours. Julie s'attend pour sa part à un reconfinement rapide. "Les décisions qui ont été prises sont ridicules. Les politiques ne font que repousser l'échéance, cela ne va rien changer de manger ou non sur la voie publique. Il n'y a pas de logique, tout est contradictoire. Donc tant pis, on va droit vers le confinement", déplore-t-elle.

Sachant que les indicateurs continuent de se dégrader, que le taux d'incidence global est désormais de 77 pour 100.000 habitants et que le taux d'occupation de lit en réanimation a "ponctuellement" franchi son seuil d'alerteJaques Billant a fustigé "le comportement de certains". Il n'a pas exclu de prendre des mesures dratisques si son appel à la citoyenneté n'était pas entendu.

Le représentant de l'Etat s'adressera de nouveau à la populaiotn "la semaine prochaine".

