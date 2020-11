Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Après la découverte d'un cas de Covid-19 au foyer d'accueil médicalisé de la Fondation Père Favron à Saint-Pierre ce vendredi 13 novembre 2020, 70 personnes - personnels et résidents - ont été dépistées. Un second résident a été testé positif ce lundi. Le premier résident a dû être hospitalisé au CHU de Saint-Pierre en raison de ses symptômes, le second est asymptomatique. Photo d'illustration (rb/www.ipreunion.com)

