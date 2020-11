L'Union des étudiants réunionnais de l'hexagone (UERH) organise un concert caritatif à 17h30, ce mardi 16 novembre 2020, pour rendre hommage à l'étudiante réunionnaise, décédée le 11 novembre dernier à Londres des suites de la Covid-19. Une cagnotte Leetchi a également été mise en place pour aider la famille à rapatrier le corps de la jeune fille. (Photo : Leetchi / Nathalie Guichard)

"Nous ne voulons pas ajouter à la peine". C'est à travers ces mots, pudiques et rapides, que l'Union des étudiants réunionnais de l'hexagone (UERH) s'est refusée à tout commentaire concernant l'organisation de l'événement. "Il est important de laisser un souvenir impérissable de notre Lisa", indique cependant l'UERH dans le communiqué annonçant la tenue d'un concert virtuel caritatif. Celui-ci est organisé à 17h30 ce mardi.



L'hommage sera retransmis en direct de la page Facebook de l'association étudiante. Il se déroulera en trois phases, trois hommages : d'abord celui des proches et des amis, puis celui des artistes réunionnais en différé et enfin des artistes présents en direct. Parmi les artistes qui ont répondu présents à cet hommage, on compte Pix'l, Emma Nona, Daniel Waro, Gaël de Kréolokoz, Milkl, DJ Sebb.

La jeune Réunionnaise était partie étudier dans une école hôtelière anglaise, Glion Institute Higher Education, depuis le mois d'octobre. Lisa Guichard est décédée des suites de la Covid-19, mais elle souffrait de co-morbidité, à cause d'une maladie du sang auto-immune, selon plusieurs médias locaux.

Une cagnotte Leetchi a été également mise en place pour "aider à accompagner sa famille, à rapatrier notre Lisa auprès des siens". Elle est à retrouver ici.

