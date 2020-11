Ce lundi 16 novembre 2020, deux nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à l'EHPAD Village 3ème âge à Saint-André. Il s'agit du quatrième EHPAD concernés en un mois à La Réunion. Si, pour l'heure, l'Agence régionale de santé ne parle pas encore de foyer de contagion, le nombre de cas pourrait augmenter alors que plus de 200 tests de dépistage ont été réalisés ce lundi. Selon nos informations, les résultats de ces tests seront connus dans la journée de ce mardi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La situation est préoccupante, alors que les résidents d'EHPAD font partie des publics à risque face à la Covid-19. Agés et généralement à la santé fragile, les patients sont plus à même de contracter une forme grave de la maladie.

Ce lundi, dans son bulletin de début de semaine, l'ARS a indiqué la confirmation de cas de Covid-19 à l'EHPAD de l'Association Saint-François d'Assise (AFSA) à Sainte-Clotilde. Le nombre de résidents et de personnels concernés n'a cependant pas été communiqué.



Le foyer d'accueil médicalisé de la Fondation Père Favron à Saint-Pierre a aussi confirmé deux cas de Covid-19 au sein d'une maisonnée. Un résident a été hospitalisé au CHU de Saint-Pierre, le deuxième est asymptomatique. 70 tests ont été réalisés, la plupart négatifs. Lundi soir, la Fondation était encore en attente du reste des résultats des dépistages.



A Saint-Joseph, un autre foyer de contagion a été détecté jeudi 12 novembre. Deux résidents et un soignant sont concernés pour l'heure. Les visites ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.



En octobre dernier, alors qu'un cluster s'est déclaré à l'EHPAD des Lataniers à La Possession, deux résidents étaient décédés suite à leur contamination. 42 cas y ont été confirmés dont 27 résidents et 15 personnels. Pour l'heure, le cluster est considéré comme "proche d'être clôturé" par l'ARS. Pour rappel, un cluster est considéré comme clôturé lorsqu'aucun nouveau cas n'a été confirmé pendant 14 jours consécutifs.



Depuis le déconfinement, les visites sont de nouveau autorisées en EHPAD, malgré la fragilité du public qui y est accueilli. Si les contacts restent essentiels entre les résidents et leurs familles, l'apparition de cluster en EHPAD pose tout de même question sur le protocole sanitaire qui y est instauré et le respect des gestes barrières sur place.

- Saint-André, bientôt en couvre-feu ? -

L'apparition du foyer de contagion à l'EHPAD Village 3ème âge intervient par ailleurs alors que Saint-André affiche désormais un taux d'incidence de 183 sur 100.000 habitants, le plus haut de l'île. Vendredi déjà, le préfet Jacques Billant avait averti que la commune pourrait passer en couvre-feu ce mardi soir.



Une réunion est donc prévue ce mardi, comme toutes les semaines, entre le préfet et les maires de La Réunion, où l'instauration d'un couvre-feu sera décidée. Le taux d'incidence dépassant les 150 cas pour 100.000 habitants depuis plusieurs jours désormais, Saint-André pourrait bien instaurer un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin.



A noter que si le taux d'incidence dépasser les 200 pour 100.000 habitants, il ne sera plus question de couvre-feu mais de confinement. Le préfet n'a cependant pas détaillé si le confinement concernerait uniquement les communes concernées ou la totalité de l'île.

- Une situation préoccupante -

La situation sanitaire reste en tout cas inquiétante partout dans l'île. En trois jours, ce sont 280 cas qui ont été confirmés, et deux nouveaux décès sont à déplorer. Ces décès concernent des patients âgés respectivement de plus de 65 ans et de plus 70 ans présentant de fortes comorbidités.



Le taux d'incidence a par ailleurs tendance à se stabiliser, sauf pour les 15-44 ans : "ça monte quasiment à la verticale" alerte le Docteur François Chièze, directeur de la veille sanitaire de l'ARS. Nous sommes actuellement à 120 pour 100.000 habitants pour cette tranche d'âge, contre 77 en moyenne. Une situation préoccupante, qui pourrait provoquer la fermeture dès 21 heures des bars et restaurants , hauts lieux de socialisation parmi les jeunes.

Le taux d'incidence chez les plus de 74 ans est lui inférieur à la moyenne régionale et en stabilité par rapport à la semaine précédente. 2.200 tests sont désormais réalisés quotidiennement, soit une augmentation de 17% en comparaison aux semaines précédentes.



