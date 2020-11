Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

C'est ce mardi 17 novembre 2020 que le préfet Jacques Billant annoncera sa décision de placer ou non la ville de Saint-André en couvre-feu. Dans son allocution de vendredi 13 novembre, il avait donné l'alerte : la commune de l'est est de loin la plus touchée de l'île et si la situation ne s'arrangeait pas dans les quatre jours à venir, un couvre-feu pourrait être prononcé à l'échelle de la ville uniquement. Alors que ce lundi encore, l'ARS donnait encore un taux d'incidence de 183 pour 100.000 habitants, ce mardi la commune affirme que le taux est retombé à 142 pour 100.000, soit sous le seuil de 150 qui permet au préfet d'imposer un couvre-feu. (Photo rb/www.ipreunion.com)

