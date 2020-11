Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Trois décès liés à la Covid-19 sont survenus au CHU et au CHOR entre le 17 et 18 novembre 2020 à La Réunion, annoncent les autorités ce mercredi. Il s'agit de patients "présentant d'importantes comorbidités", dont un patient âgé de plus de 40 ans et deux patients de plus de 80 ans. Par ailleurs, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 137 nouveaux cas enregistrés en deux jours, soit une moyenne journalière de 69 cas. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

