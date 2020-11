Le préfet Jacques Billant a averti les restaurateurs de Saint-Gilles, l'Hermitage et Saint-Pierre ce vendredi 13 novembre 2020 : si le non-respect des protocoles sanitaires continue, un couvre-feu de 21 heures sera imposé. Depuis, responsables de bars comme de restaurants redoutent de bientôt devoir fermer à 21 heures - voire de devoir fermer tout court. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'avertissement ne peut pas être plus clair : si les manquements aux protocoles sanitaires continuent, les sanctions tomberont. Une annonce qui a du mal à passer pour les restaurateurs et les gérants de bars, déjà ébranlés par le premier confinement. Les contrôles n'ont d'ailleurs pas tardé, ce week-end, pas moins de 423 établissements ont été contrôlés. Résultat des courses : 112 infractions relevées, 64 mises en demeure et sept fermetures administratives prononcées.



Pour beaucoup de professionnels, devoir fermer à 21 heures les obligeraient par ailleurs a tout simplement fermer boutique tant que la mesure sera en place. "La plupart de notre clientèle réserve entre 20 et 21 heures, à quoi bon ouvrir dans ce cas ?" s'interroge Benjamin Cochet, responsable du bar-restaurant QG à Saint-Gilles. C'est déjà décidé pour lui, en cas de limitation des horaires d'ouverture, l'établissement fermera et les sept employés actuels seront mis au chômage partiel.



"Ce n'est pas comme si les clients allaient dîner à 18 heures, ou qu'ils allaient sortir du travail plus tôt pour aller au restaurant ou dans un bar" continue-t-il.



Même son de cloche du côté de Saint-Pierre, dans les locaux du Before. "On tourne déjà avec 50% de nos effectifs, la moitié du personnel étant au chômage partiel" détaille Eric Lienard, directeur de l'établissement. "On a aussi enregistré une perte de 50% du chiffre d'affaire depuis la réouverture, si on doit fermer à 21 heures, alors on fermera totalement" continue-t-il.



Les contrôles, comme annoncé, se sont multipliés chez lui : le QG a été contrôlé les 8, 10, 13 et 14 novembre. De "l'acharnement" aux yeux du directeur. "On stigmatise les bars et les restaurants, pourtant, il ne me semble pas que de foyer de contagion aient été détectés dans ces établissements dernièrement" indique-t-il.



Il a d'ailleurs été mis en demeure lors d'un contrôle. "Cinq personnes étaient debout sans masque, mais comment voulez-vous qu'on contrôle les faits et gestes de chaque client quand 150 personnes sont présentes et que notre équipe n'est pas complète ? Pour tout faire respecter, il faudrait pouvoir engager un videur, une personne pour contrôler les allers et venues de chacun, c'est infaisable" se plaint-il.

- Une amélioration notée par les autorités -

Certains restaurateurs sont cependant plus optimistes. A Saint-Pierre toujours, Ludovic Gachet, directeur de la Bodega, reste confiant. "Pour l'heure, on ne parle pas encore de fermeture, alors on fonctionne comme d'habitude. Après, s'il faut s'adapter, on le fera au fur et à mesure des annonces" explique-t-il.



Alors que les contrôles se renforcent, ce dernier considère que les restaurateurs ont compris le message. "Mieux vaut respecter des mesures contraignantes, qui nous pénalisent, que de fermer totalement" tempère le directeur.

Du côté de Saint-Gilles, au D.C.P, hors de question de fermer l'établissement, même si les horaires deviennent plus contraignants. "On continuera de travailler par tous les moyens, comme on le fait depuis la réouverture" indique Catherine Lavit, directrice de l'établissement.



"Fermer à 21 heures ne nous arrangera pas, c'est sûr, mais il faudra bien s'adapter. Certains professionnels ne jouent pas le jeu malheureusement, et même si nous respectons parfaitement les restrictions sanitaires, on prendra aussi" continue-t-elle.



Elle a par ailleurs noté une baisse de fréquentation de 50% en comparaison à l'avant-covid. "Normalement, en novembre, c'est une période forte en matière de tourisme. Aujourd'hui, il n'y a personne, c'est catastrophique" déplore-t-elle.



Pour l'heure, après la vague de contrôle du week-end passé, les autorités ont noté une amélioration du respect des protocoles sanitaires. Les restaurateurs peuvent donc souffler – un peu, en s'assurant de ne pas relâcher l'attention.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com