L'annonce était redoutée, finalement, c'est une bonne nouvelle qui est tombée ce mardi 17 novembre 2020 : la ville de Saint-André ne sera pas soumise à un couvre-feu. En effet, ces derniers jours, la situation sanitaire de la commune s'est nettement améliorée, le taux d'incidence passant de 183 à 142 pour 100.000 habitants. Il est donc descendu en-dessous du seuil des 150, permettant à la préfecture de prononcer un couvre-feu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour autant, les autorités ne relâchent pas leur vigilance, le taux d'incidence restant tout de même élevé. D'autres communes sont d'ailleurs concernées, notamment Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre.



Pour lutter contre la Covid-19 sur Saint-André, commune où le taux d'incidence est l'un des plus élevés de l'île, plusieurs actions vont être déployées dans les jours à venir.



Ce mercredi, une opération de distribution de masque est organisée sur la commune. 200.000 masques vont ainsi être distribués aux populations les plus défavorisées.



Il a par ailleurs été décidé de mener une campagne de dépistage de la population, "afin de permettre un repérage précoce des personnes porteuses du virus" précise la préfecture. Cette campagne débutera en fin de semaine.

Les autorités souhaitent par ailleurs proposer un accompagnement de l’Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé (IREPS) pour "former des médiateurs à la sensibilisation de la population sur le dépistage, la bonne application des gestes barrière et l’information générale sur la Covid-19". Cet accompagnement a déjà été déployé dans les communes de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Louis.

- Déploiement des tests antigéniques -

La préfecture compte aussi permettre aux pharmaciens et infirmiers libéraux de pratiquer des tests antigéniques pour une orientation de diagnostic rapide. "Ces tests antigeniques vont permettre d'élargir le champ de dépistage" a par ailleurs indiqué le docteur François Chièze, responsable de la veille sanitaire de l'ARS.



Il indique par ailleurs que, bien que cela puisse paraître surprenant, la baisse soudaine du taux d'incidence n'est pas inhabituelle. "A La Possession, nous sommes passés de 115 à 45 pour 100.000 habitants" explique-t-il.



Une seconde bonne nouvelle est tombée ce mardi soir : alors que deux cas de Covid-19 ont été confirmés dans l'EHPAD Village 3ème âge de Saint-André, aucun des 200 dépistages effectués ce lundi n'est revenu positif. " Un seul résultat est revenu douteux, la personne concernée a été testée une nouvelle fois" précise le docteur François Chièze.



S'il reste possible que de nouveaux cas apparaissent au sein de l'EHPAD, certains résidents ou personnels pouvant encore être en phase d'incubation, l'absence de résultat positif ce mardi reste une bonne nouvelle.



"A la suite de cette histoire, on remarque que les mairies sont un peu plus demandeuses d'un appui de l'ARS, notamment via des messages adaptés, du dépistage ciblé… C'est une nouveauté" termine responsable de la veille sanitaire de l'ARS. Peut-être une prise de conscience de la part des communes, qui veulent éviter un couvre-feu, voire un reconfinement.

