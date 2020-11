Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné ce jeudi 19 novembre 2020 lors d'un point presse "l'impact psychologique réel" de l'épidémie et du confinement. Il a affirmé que la santé mentale des Français s'était fortement dégradée des suites de la Covid-19. De son côté, Jérôme Salomon, confirme "un ralentissement de la situation du virus" mais les hospitalisations restent à un niveau très élevé. "Toutefois le R effectif est depuis quelques jours en dessous de 1 (entre 0,65 et 0,89), ce qui témoigne d'un ralentissement de la circulation du virus" a-t-il affirmé. Un EHPAD sur cinq comptabilise par ailleurs des cas en France.

En France, depuis le début de l'épidémie, plus de 2 millions de personnes ont eu un test positif. . Le taux d'incidence baisse mais reste très au-dessus du cap fixé par le Président de la République", rappelle Jérome Salomon.



32.345 personnes sont hospitalisées dont 4.653 en réanimation. Au cours des 7 derniers jours, ce sont 15.807 nouveaux malades qui ont été hospitalisés, et 2.483 nouvelles personnes qui ont été admises dans un service de réanimation. Au cours des dernières 24 heures, plus 2.200 malades ont été hospitalisés, et 311 sont en réanimation.



Concernant les EHPAD, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, a annoncé qu'un établissement sur cinq comptabilisait des cas de Covid-19. "Les régions les plus concernées sont la Nouvelle-Aquitaine, PACA, l'Occitanie, et les Hauts-de-France. Le nombre de décès augmentent depuis mi-octobre. Pour la semaine écoulée, le nombre de décès moyen par jour est de 163, la situation reste donc préoccupante", a-t-elle prévenu.