Une semaine après l'allocution télévisée du préfet Jacques Billant, sa directrice de cabinet Camille Goyet fait le point sur la situation sanitaire de l'île. Vendredi dernier, le préfet avait monté le ton face à une situation qui se dégradait, soulignant le manque de respect des mesures barrières. Les restaurants et bars notamment ont été rappelés à l'ordre, le préfet soulignant que les gestes barrières n'y étaient pas respectés pour la plupart. Le représentant de l'Etat annonçait aussi un renforcement des contrôles.

C'était rapidement chose faite que ce soit dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les rues. Sur 423 contrôles dans les ERP ce week-end du 13 au 15 novembre, 112 infractions ont été constatées, 64 mises en demeure et sept fermetures administratives ont été prononcées. Sur la voie publique, sur 770 personnes contrôlées, 171 ont été verbalisés pour non-port du masque

Vendredi 13 novembre, le taux d’incidence s'élevait à 77/100 000 habitants, le taux de positivité à 4.5 % et le taux d’occupation des lits en service de réanimation à 23 %. La ville de Saint-André a par ailleurs évité de peu un couvre-feu, le taux d'incidence passant de 183 à 142 pour 100.000 habitants en l'espace de quelques jours.

En une semaine, six décès ont été annoncés par les autorités. Au total (au vendredi 20 novembre à 17heures) 35 personnes sont décédées de la Covid-19 à La Réunion. 7.507 cas ont été confirmés depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Un décès et 209 nouveaux cas enregistrés à La Réunion entre le jeudi 19 novembre et le vendredi 20 novembre



