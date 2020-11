Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

L'ARS La Réunion et les communes de Saint-Paul et de Saint-André organisent des campagnes de dépistage covid-19 auprès de la population cette semaine dans les quartiers, afin de faciliter l'accès aux tests et de freiner la circulation du virus. Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Les opérations de dépistage se dérouleront les 25 et 27 novembre sur les places des marchés forains de la Saline les Hauts et du Front de mer de Saint-Paul, et sur la place de la mairie à Saint-André. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

