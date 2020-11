Un foyer de contamination (cluster) a été identifié au CHU nord, indique le centre hospitalier universitaire ce mardi 24 novembre 2020. Quatre infirmiers, trois aides-soignants, deux agents de service hospitalier et un interne ont été testés positifs à la Covid-19 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le CHU nord indique dans un communiqué avoir "pris des dispositions particulières sur la réorganisation et l’aménagement des temps de travail les plus à risque de contamination, c’est-à-dire les temps de pause, en aménageant des salles de pause supplémentaires et ses selfs, en créant des espaces extérieurs

permettant de respecter la distanciation physique".

Le nombre de contaminations de professionnels de santé s’établit désormais au total à une centaine de cas depuis le début de la crise Covid en mars dernier. "Ce chiffre est donc relativement contenu au regard de la forte circulation épidémique à la Réunion depuis le mois d’août, voire depuis le début de la crise" estime le CHU nord.

Le CHU nord demande par ailluers aux patients de "ne surtout pas renoncer à leurs soins dans cette période complexe et confirme que tous les services se sont organisés depuis de nombreux mois pour accueillir les patients réunionnais en toute sécurité".

A noter que le foyer de contamination concernant l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Saint-Joseph "est bientôt clôturé" informe le CHU nord. Au total avec trois agents et deux résidens avaient été contaminés.

