Le Président de la République a annoncé ce mardi 24 novembre 2020 le calendrier du déconfinement progressif en Métropole. Peu d'annonces qui concernent La Réunion, si ce n'est la levée de l'interdiction des déplacements entre régions le 15 décembre si le nombre de cas quotidiens de Covid-19 passe sous la barre des 5.000. Il faudra attendre les précisions de la préfecture, mais on peut d'ores et déjà présumer que les motifs impérieux pourraient être levés à cette date. (Photo AFP)

Avant cela, la Métropole pourra observer un allègement du confinement dès ce samedi 28 novembre. Si les attestations de sortie resteront obligatoires, la population pourra cependant se déplacer jusqu'à 20 km de son domicile dans le cadre de sorties récréatives. Les offices seront à nouveau permis 30 personnes

Les activités extra-scolaires en plein air seront ré autorisées, et tous les commerces pourront rouvrir. Les services à domicile pourront reprendre jusqu'à 21 heures au plus tard.

- Nouvelles réouvertures le 15 décembre -

Alors que la France a dépassé les 50.000 décès liés à la Covid-19 ce mardi, une lente décrue du nombre de cas quotidiens a été observée : 20.000 cas en moyenne sont déclarés chaque jour désormais. L'Etat souhaite atteindre le pallier des 5.000 cas au 15 décembre afin d'amorcer un nouveau relâchement du confinement.

A cette date, en dehors de la reprise des déplacements entre régions, les activités extra-scolaires en salle seront à nouveau autorisées avec des règles strictes, les cinémas, théâtres et musées pourront reprendre leur activité. Un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin sera cependant instauré, bien que la population sera autorisée à circuler librement les 24 et 25 décembre.

Concernant les fêtes de fin d'années, Emmanuel Macron a appelé les familles à limiter au maximum le nombre d'adultes dans un lieu clos. Il a aussi conseillé de porter un masque en intérieur si les personnes présentes n'habitent généralement pas dans le même foyer.

Enfin, un bilan d'étape sera réalisé le 20 janvier : si le nombre de contaminations reste en-dessous de 5000 par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées qui fonctionnent actuellement en demi-classe pourront pleinement rouvrir, suivis 15 jours plus tard par les universités. Un point d'étape sera ensuite réalisé tous les 15 jours pour alléger - ou au contraire restreindre - les restrictions.

- Pas de vaccin obligatoire -

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que la vaccination contre la Covid-19, qui pourrait débuter fin décembre ou début janvier, ne sera pas rendue obligatoire. Une première campagne massive visera les publics fragiles. Le Président a assuré que l'Union européenne avait "sécurisé le nombre de doses nécessaires".

Il a par ailleurs qu'il fallait désormais être "plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus", appelant le Parlement à prévoir "les conditions pour s'assurer de l'isolement" des cas positifs, promettant que "ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique".

- Nouvelles aides financières -

De nouvelles aides financières seront enfin annoncées dans les jours à venir. Emmanuel Macron a cependant déjà indiqué qu'une aide de 150 euros sera versée début décembre aux allocataires du RSA et d'étudiants boursiers entre autres. Une aide de 100 euros supplémentaires par enfant sera elle aussi versée.

Les propriétaires de bars, discothèques et resteront pourront demander une aide d'un montant de 20% du chiffre d'affaire de 2019, si "cela est plus avantageux que l'aide de 10.000 euros proposées" a souligné le chef d'Etat. Cette aide sera prolongée jusqu'au 20 janvier.

Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera dans la matinée de jeudi pour détailler toutes les annonces faites par Emmanuel Macron ce mardi soir.



