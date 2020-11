Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 24 novembre au 25 novembre 2020, quatre personnes sont décédées de la Covid-19 à La Réunion. Les patients présentaient de fortes comorbidités, un était âgé de plus de 65 ans, deux de plus de 70 et un de plus de 85 ans. 147 nouveaux cas ont par ailleurs été confirmés sur ces deux jours, soit une moyenne journalière de 74 cas. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

