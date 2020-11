Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Selon l'ARS de Mayotte, 149 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en une semaine. Depuis le 6 novembre, 1.467 tests antigéniques (TROD) ont été réalisés sur le département de Mayotte dont 549 lors des opérations de dépistage mises en place par les équipes de l'ARS et 918 par le laboratoires privé et par les professionnels de santé libéraux. Sur l'ensemble des TROD effectués, 49 ont été confirmés positifs. L'ARS appelle au maintien de la vigilance. Il est indispensable de respecter les mesures barrières : porter un masque lors des rencontres, respecter une distance physique, se saluer sans se serrer la main, ne pas s'embrasser, et se laver fréquemment et rigoureusement les mains à l'eau et au savon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

