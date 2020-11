Les passagers en provenance de Mayotte n'étant plus tenus de présenter un test RT PCR négatif à l'embarquement pour La Réunion, contrairement aux voyageurs partant de métropole, un test antigénique Covid-19 (TDR-Test Diagnostic Rapide) leur est désormais proposé à l'aéroport de La Réunion Roland Garros. Une procédure mise en place depuis dimanche 22 novembre. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport Roland Garros. (Photos : aéroport Roland Garros)

Depuis le début de la crise sanitaire, l’aéroport de La Réunion Roland Garros met en œuvre des mesures de prévention dans l’ensemble de ses installations, afin de protéger le public et les personnels aéroportuaires. Ces mesures sont ajustées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des règlements qui s’appliquent au transport aérien.

Les passagers en provenance de Mayotte n’étant plus tenus de présenter un test RT PCR négatif à l’embarquement pour La Réunion, contrairement aux voyageurs partant de métropole, un test antigénique Covid-19 (TDR-Test Diagnostic Rapide) leur est désormais proposé à l’aéroport de La Réunion Roland Garros. La procédure est mise en place depuis le 22 novembre 2020. A bord des avions en provenance de Mayotte, avant l’atterrissage à La Réunion, une annonce sonore informe les passagers de la possibilité de ce dépistage.

A leur arrivée dans l’aérogare, ceux qui le souhaitent sont dirigés vers un espace dédié où ils sont accueillis par des personnels du SDIS, qui effectuent le test antigénique : un prélèvement nasal, aussitôt mis au contact d’un réactif. Le résultat du test leur est annoncé par le médecin du SDIS dans un délai de 20 minutes suivant le prélèvement. En cas de résultat positif à la Covid-19, le passager est invité à rejoindre son lieu de destination à La Réunion, dans le respect de toutes les consignes sanitaires. Il est ensuite contacté par l’Agence régionale de santé.

- Deux infirmiers formés aux protocoles de soins d’urgence recrutés par l’aéroport -

La Société Aéroportuaire a d’autre part recruté deux infirmiers, qui ont pris leurs fonctions le 18 novembre. Formés aux protocoles de soins d’urgence et dotés du matériel correspondant, ils viennent en renfort du Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP) de l’aéroport. Les infirmiers peuvent réaliser des consultations médicales de premier recours, en lien avec un médecin du SDIS, ssurer les premiers soins et secours d’urgence. Ils sont plus particulièrement postés aux heures d’arrivée des vols et peuvent participer au contrôle sanitaire aux Frontières dans le cadre des urgences sanitaires. Une infirmerie, pouvant accueillir aussi bien les passagers que leurs accompagnants ou les personnels aéroportuaires a été aménagée dans le hall public. Les infirmiers peuvent également intervenir sur l’ensemble de la plate-forme aéroportuaire.

Ce recrutement témoigne de la volonté de la Société Aéroportuaire de sécuriser ses installations à un haut niveau. Le 23 septembre dernier, deux caméras thermiques ont été activées à la sortie de la salle de livraison des bagages. Elles détectent une température corporelle supérieure à 38°. Toute personne qui déclenche une alerte se voit proposer une prise de température frontale, ou une recommandation de consultation, en cas de symptômes. Une signalétique informe au préalable les passagers de la présence des caméras et aucune donnée personnelle n’est collectée lors de ce contrôle, aucun enregistrement n’est effectué par les caméras.

- Roland Garros applique le protocole sanitaire des aéroports européens -

L’aéroport Roland Garros applique le protocole Covid-19 de l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA), élaboré en concertation avec les aéroports français et européens. Un véritable corridor sanitaire a notamment été mis en place entre les aéroports parisiens et La Réunion, en relation forte avec la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Océan Indien, référente locale de l’EASA.

Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’espace aéroportuaire (parkings, aérogares). Au sein du hall public, des distributeurs de solution hydro alcoolique, en libre accès, incitent à la désinfection des mains. Sur l’intégralité du parcours du passager, au départ comme à l’arrivée, tous les points de contact possibles avec les mains (rampes, poignées de portes, boutons d’ascenseur, bannettes de dépôt des bagages de cabines pour les contrôles aux rayons X) sont ciblés en priorité par les équipes en charge du nettoyage et de la désinfection des bâtiments. Les commerces et restaurants de l’aéroport ont également mis en place des protocoles sanitaires.

Dans la perspective d’une reprise progressive du transport aérien régional et international, l’aéroport Roland Garros met tout en œuvre pour contribuer à des voyages sereins. Il invite les passagers et le public qui fréquentent ses installations à un comportement responsable, en n’oubliant aucun des gestes barrières contre le virus.