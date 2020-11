Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Ce vendredi 27 novembre 2020, une opération de dépistage gratuit et sans ordonnance est organisée sur la commune de Saint-André. Des tests PCR et antigéniques seront proposés, de 9 à 13 heures sur la place de la mairie. Lors du test de dépistage, les personnes devront présenter leur carte vitale et une pièce d'identité et se munir de leur propre stylo. Le port du masque est obligatoire. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 27 novembre 2020, une opération de dépistage gratuit et sans ordonnance est organisée sur la commune de Saint-André. Des tests PCR et antigéniques seront proposés, de 9 à 13 heures sur la place de la mairie. Lors du test de dépistage, les personnes devront présenter leur carte vitale et une pièce d'identité et se munir de leur propre stylo. Le port du masque est obligatoire. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)