Selon le dernier bilan de la préfecture et de l'ARS, un décès lié à la Covid-19 est à déplorer en cette fin de semaine. Le patient était âgé de plus de 55 ans. Par ailleurs, 106 nouveaux cas ont été recensés en deux jours, les 26 et 27 novembre 2020. A ce jour, 15 clusters sont actifs et 73 ont été clôturés depuis le mois d'août. Le nombre de cas en baisse ces derniers jours mais la circulation du virus reste active, préviennent les autorités. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le nombre de cas en baisse ces derniers jours mais la circulation du virus reste active. Les mesures barrières doivent continuer d’être appliquées pour freiner davantage la propagation du virus. Durant la semaine du 16 novembre au 22 novembre (semaine 47), le nombre moyen de cas confirmés est de 85 cas par jour (à rapporter aux 80 cas en moyenne de la semaine 46 et aux 95 cas de la semaine 45). Le taux d’incidence était de 69/100 000 habitants et supérieur au " seuil national d’alerte " (50/100 000).

Le nombre de cas au cours des 4 derniers jours a toutefois diminué significativement avec une moyenne de 63 cas par jour. Cette semaine, on note donc une décrue importante du nombre de cas diagnostiqués (moins de 450 cas), reflétant une situation en amélioration.

Il est à noter pour les autres indicateurs :

- un taux d’incidence à 101/100 000 chez les 15-24 ans qui reste élevé,

- un taux d’incidence chez les plus de 65 et les plus de 75 ans encore en baisse par rapport à la semaine précédente,

- un taux de positivité des tests qui reste en dessous du seuil de vigilance (inférieur à 5%),

- un nombre de tests en légère augmentation,

- un nombre hebdomadaire d’admission en médecine et en réanimation qui est en nette diminution par rapport à la semaine précédente.

A ce jour, 15 clusters sont actifs et 73 ont été clôturés depuis le mois d’août.

Cette situation favorable appelle néanmoins à une poursuite de la vigilance de chacun dans l’application des gestes barrières au quotidien et dans toutes les circonstances afin de contenir l’épidémie dans l’île. Le masque doit être porté à chaque fois que la distance d’un mètre ne peut être respectée, pour éviter une transmission du virus. Les limitations de regroupement de plus de 6 personnes doivent être strictement respectées.

Il est tout particulièrement rappelé que :

- toute personne présentant des symptômes doit se faire dépister au plus vite, soit en contactant son médecin traitant, soit en se rendant dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un centre de prélèvement sans rendez-vous ou lors de dépistage organisé dans la commune

- les voyageurs sont incités à se faire dépister 2 à 4 jours après leur arrivée, conformément aux SMS qui leur sont systématiquement adressés par l’ARS

- les voyageurs en provenance de Mayotte sont encouragés à se faire dépister dès leur arrivée au sein de l’aéroport (test antigénique)

- chacun est invité à télécharger sur son téléphone portable l’application TousAntiCovid qui facilite l’information des personnes qui seraient contact d’une personne contaminée, et permet ainsi de casser plus vite les chaînes de transmission du virus.

- Les chiffres des 26 et 27 novembre -

La préfecture et l'agence régionale de santé ont le regret d’annoncer ce vendredi 27 novembre 2020 un décès lié à la Covid-19. Hospitalisé au CHU, le patient était âgé de plus de 55 ans et présentait d’importantes comorbidités. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Par ailleurs, les autorités confirment 106 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 26 et 27 novembre, soit une moyenne journalière de 53 cas sur 2 jours consécutifs.

Parmi les nouveaux cas :

· 96 cas sont classés autochtones,

· 2 cas sont classés importés,

· 8 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

· 73 cas sont classés autochtones,

· 2 cas sont classés importés,

· 2 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.

- Situation épidémiologique -

Au total, 7 940 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 66 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale. Au 27 novembre 2020, hors décès, compte tenu des 7 172 guérisons, 720 cas sont encore actifs à ce jour.

7 872 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 10% sont des cas importés.

- Evolution des clusters identifiés -

Au 27 novembre 2020, 15 clusters sont actifs et 73 clusters ont été clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

- 5 clusters de " criticité limitée " ;

- 2 clusters de " criticité modérée " ;

- 8 clusters de " criticité élevée ".

On note par ailleurs :

- 6 clusters maîtrisés ;

- 1 cluster à diffusion communautaire.

Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée :

Saint-Denis (3)

Saint-Pierre (3)

Saint-Paul (3)

Saint-Joseph (1)

Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (établissements de santé et médico-social, milieu professionnel, évènements privés ou publics avec rassemblements de personnes, …).

Sur la semaine 47, le taux de positivité était de 4,2 % (source SIDEP, ARS). Il est en légère diminution par rapport à la semaine précédente et reste inférieur au seuil de vigilance (5%).

Le taux de positivité sur les tests " voyageurs " est inférieur à 2%. La baisse de dépistage chez les voyageurs se poursuit et est conforme à la diminution du nombre de passagers. Le taux de dépistage augmente légèrement (41% du total des voyageurs).

Depuis plusieurs semaines, le délai moyen entre la date des premiers signes des symptômes et la date de prélèvement se stabilise à 3 jours.

Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) :

Depuis novembre, 11 établissements ont réalisé un signalement dont 9 concernaient au moins 1 cas confirmé. Il s’agissait de :

· 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées,

· 4 établissements d’hébergement de personnes en situation de handicap,

· 2 autres établissements médico-sociaux,

· 1 établissement de l’aide sociale à l’enfance.

Surveillance individuelle :

Après une diminution du nombre de cas en semaine 38 pendant 4 semaines consécutives, le nombre de cas hebdomadaire a augmenté depuis la semaine 42. En semaine 47, et depuis 3 semaines, le nombre se stabilise autour des 600 cas. Néanmoins, il est observé une décrue du nombre de cas sur les 4 derniers jours.

Parmi les cas investigués, on note :

- des cas toujours essentiellement autochtones

- une baisse des cas importés

Ces données indiquent une circulation toujours active du virus à La Réunion.

• Le R (nombre de reproduction ; nombre moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer)

A La Réunion, en semaine 47, le nombre de reproduction était de 0,95 (source SIDEP). Il est stable par rapport à la semaine précédente (0.97). Ces résultats doivent être mis en perspective avec les autres données épidémiologiques.

• Le taux d’incidence (nombre de cas rapportés à la population pour 100 000 habitants)

Du 16 au 22 novembre, le taux d’incidence était de 69/100 000 habitants. Il est en augmentation par rapport à la semaine précédente (66/100 000). Il reste supérieur au seuil d’alerte (50/100 000 habitants) pour la 5ème semaine consécutive, mais se situe bien en dessous du seuil du niveau national de 151 /100 000 habitants.

Le taux d’incidence (TI) dépasse le seuil d’alerte dans toutes les classes d’âge sauf pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Une augmentation du TI est observée pour les tranches d’âge des moins de 15 ans et des 65-74 ans. 12 communes présentent un TI supérieur à 50/100 000 habitants dont les plus élevés se situent à Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît et la Plaine des Palmistes.

- Contact-tracing -

Depuis le 11 mai 2020, le contact tracing autour des cas confirmés signalés est assuré par une plateforme régionale réunissant l’Assurance maladie, l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui de la cellule régionale de Santé publique France.

30 à 35 personnels de l’Assurance Maladie et de l’ARS sont mobilisés chaque jour. Plus de 1 500 personnes ont été contactées cette semaine et près de 24 000 depuis le 11 mars.

- Dispositif voyageurs à l'aéroport -

• Des tests antigéniques proposés aux voyageurs en provenance de Mayotte

Depuis le 22 novembre, l’ARS La Réunion et l’aéroport Roland Garros proposent, avec le concours du SIDIS, aux voyageurs en provenance de Mayotte la réalisation d’un test antigénique (Test à Diagnostic Rapide) dès leur arrivée au sein de l’aéroport.

Ce test réalisé en quelque secondes et dont les résultats sont connus en moins de 30 minutes, permettra aux passagers de bénéficier sur place d’un diagnostic Covid.

La procédure d’accueil et de prise en charge est la suivante :

· Après une information préalablement donnée avant le vol et dans l’avion, les passagers sont orientés vers une zone dédiée de l’aéroport par des agents du contrôle sanitaire aux frontières de l’ARS et de l’aéroport

· Les personnes sont prises en charge par une équipe du SDIS : ils remplissent un formulaire d’informations puis un infirmier réalise le test dans un box dédié ;

· Les résultats sont connus dans les 20 minutes :

o Si le résultat est négatif : la personne quitte la zone et se rend en salle de livraison des bagages,

o Si le résultat est positif : la personne récupère ses bagages et doit rentrer chez elle ou à son lieu de résidence tout en respectant les directives strictes qui lui sont transmises. La personne fait l’objet du contact tracing sans délai par l’Assurance maladie et l’ARS pour la prise en charge et la mise en œuvre des conditions d’isolement appropriées.

• Une campagne voyageurs " J’aime La Réunion, je fais un test "

Afin d’encourager les voyageurs à faire un test après leur arrivée dans l’île, la préfecture et l’ARS lancent une campagne de communication " J’aime La Réunion, je fais un test " :

· Affiches au sein de l’aéroport Roland Garros sur le parcours " voyageurs "

· Campagne sur les réseaux sociaux et sites internet de l’ARS, de la préfecture et de l’aéroport.

Pourquoi se faire dépister ?

Les voyageurs sont fortement incités à faire un test Covid-19 entre 2 et 4 jours après leur arrivée pour des motifs de santé publique. Ce test permet de vérifier qu'une personne dépistée négative avant son départ de métropole, n’a pas développé la maladie depuis, même en l'absence de tout symptôme.

Les voyageurs venant de Mayotte sont encouragés à effectuer un test à leur arrivée à l’aéroport (test antigénique).

3 centres dédiés pour le dépistage des voyageurs

Les tests se font sans rendez-vous du lundi au samedi de 10h15 à 12h30 dans les 3 centres de prélèvements Covid-19 :

· Saint-Denis au Stade de l’est (Jean Ivoula)

· Saint-Pierre (Ravine des cabris)

· Saint-Paul (La Saline Les Bains)