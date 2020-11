Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le rectorat donne le bilan des élèves et personnels positifs à la Covid-19 cette semaine : 72 élèves - 12 de plus en 24 heures - et 9 personnels en cumul sur les sept derniers jours. Ce qui correspond à 0,03% des élèves et 0,04% des personnels. Plus aucun établissement scolaire n'est fermé mais deux classes le sont encore sur 9.708 classes à La Réunion. Nous publions ci-dessous les chiffres du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le rectorat donne le bilan des élèves et personnels positifs à la Covid-19 cette semaine : 72 élèves - 12 de plus en 24 heures - et 9 personnels en cumul sur les sept derniers jours. Ce qui correspond à 0,03% des élèves et 0,04% des personnels. Plus aucun établissement scolaire n'est fermé mais deux classes le sont encore sur 9.708 classes à La Réunion. Nous publions ci-dessous les chiffres du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)