Afin de faciliter l'accès aux tests et freiner la circulation du virus dans l'île, l'ARS La Réunion poursuit, avec le concours des communes, les campagnes de dépistage Covid-19 auprès de la population dans les quartiers. Cette semaine, les opérations de dépistage se dérouleront le mercredi 2 décembre à Saint-André (bus de Prévention Santé du CHU sur le parking de la salle des fêtes), et le jeudi 3 décembre à Saint-Benoît (barnum du laboratoire de Saint-Benoît, place du marché forain). Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. De nouvelles opérations de dépistage à bord du bus prévention santé seront organisées courant de la semaine prochaine dans ces deux communes. En outre, compte tenu d‘un taux d’incidence particulièrement élevé chez les jeunes de 15-24 ans, avec le concours de l’Education nationale, l’ensemble de ces opérations de dépistage ont vocation à s’adresser en particulier aux jeunes collégiens et lycéens avec l’accord de leur parents.

Faciliter l'accès aux tests dans les quartiers :

Le virus de la covid-19 continue de circuler à La Réunion, notamment sur les communes de Saint-Benoît et Saint-André. Le recours au dépistage doit être renforcé dans les communes afin de permettre aux personnes porteuses du virus, de recevoir le plus tôt possible les consignes d’isolement et ainsi de limiter les risques de propagation de l’épidémie.

En complément des laboratoires, centres de prélèvements et barnums (chapiteau) opérationnels pour le dépistage Covid-19, l’ARS renforce l’offre des tests sur le territoire avec le bus Prévention Santé du CHU de La Réunion. L’avantage de ce bus Prévention Santé itinérant est la possibilité d’effectuer chez les personnes souhaitant se faire dépister, deux types de tests pour des indications différentes :

- des tests RT-PCR pour les personnes ne présentant pas de symptômes ou ayant de symptômes depuis plus de 4 jours, avec des résultats communiqués en moins de 48h.

- des tests antigéniques rapides (TROD) pour les personnes présentant des symptômes depuis moins de 4 jours, avec des résultats connus dans les 30 minutes.

En cas de résultat positif, la personne bénéficie de conseils personnalisés immédiats pour sa prise en charge et le respect de l’isolement.

Le 27 novembre, la commune de Saint-André a accueilli le bus Prévention Santé avec une équipe dédiée pour la réalisation des prélèvements. Cette première expérience a été probante et a permis de recenser sur les 63 prélèvements réalisés : 5 cas positifs sur les 48 tests RT-PCR effectués, 4 cas positifs sur les 15 tests antigéniques rapides effectués.

Prochains dépistages et déroulement des opérations :

Le dépistage covid-19 est gratuit et sans ordonnance. Lors du test de dépistage, les personnes devront présenter leur carte vitale et une pièce d’identité et se munir de leur propre stylo. Le port du masque est obligatoire. Le test se fera sous la forme d’un prélèvement dans le nez et peut occasionner une légère gêne. Il ne dure que quelques secondes.

Les habitants des communes concernées sont invités à participer aux opérations de dépistage, qui sont programmées :

- à Saint-André : le mercredi 2 décembre 2020 sur le parking de la salle des fêtes (marché forain), de 8h à 12h, au sein du bus Prévention Santé

Modalités : les personnes seront prises en charge par une équipe du CHU. Un infirmier réalisera le prélèvement selon la situation : soit par test antigénique rapide, pour les personnes présentant des symptômes sur les 4 derniers jours. Les personnes seront informées des résultats sur place en moins de 30 minutes. Soit par test RT-PCR, pour les personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes depuis plus de 4 jours. Les personnes seront informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 48h(maximum).

- à Saint-Benoit : le jeudi 3 décembre 2020 sur le lace de la Savane (marché forain), de 8h30 à 12h, sous un barnum (chapiteau)

Modalités : les personnes seront prises en charge par une équipe du laboratoire de Saint-Benoît. Le dépistage se fera par test RT-PCR. Les personnes seront informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 48h (maximum).