Le marché forain de Saint-André s'adapte au nouveau protocole sanitaire régional dès ce vendredi 4 décembre 2020. En effet, suite au courrier de la sous-préfecture du 24 novembre 2020 la municipalité a dû proposer un marché forain au " format Covid ". Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-André. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Les mesures de réorganisation engagées prennent en compte les points suivants : sens de circulation, mise à dispositions à l’entrée et à la sortie du marché de gel hydroalcoolique et positionnement de plusieurs ASVP. La régulation des flux de circulation, la sensibilisation et le contrôle sont des éléments importants qui permettent de limiter la propagation du virus.

Cette nouvelle organisation implique la mobilisation de tous les acteurs. La priorité est donnée à la protection sanitaire de nos concitoyens et aux forains de Saint-André. Ainsi, la municipalité a proposé un nouveau dispositif qui respecte le protocole en vigueur et adapte le nombre de forains présents.

Les services municipaux ont réalisé un sondage, en amont, auprès des forains afin de proposer deux dates de marché sur la semaine. Les résultats ont montré que 98% des forains ne souhaitaient pas de flexibilité des jours de marché. La municipalité proposera un nouveau sondage afin d’accompagner au mieux les forains qui travaillent sur le marché de Saint-André. L’objectif est de trouver le format adapté et le moins contraignant pour les 120 forains qui sont mobilisés chaque vendredi matin.

La lutte contre la Covid-19 est une priorité pour la municipalité de Saint-André. Le format engagé permet de répondre aux exigences des autorités sanitaires et préfectorales en matière de lutte contre la propagation du virus. Les services municipaux se tiennent à disposition pour faciliter l’organisation et le déploiement des forains dans ce contexte sanitaire contraint pour tous. C’est uniquement en nous mobilisant collectivement que nous pourrons combattre le virus.



