Tous les ans, les Trophées de l'Hospitalisation privée récompensent les projets les plus innovants mis en place dans les hôpitaux et cliniques privés français, métropolitains et ultramarins. Précédemment le Jury des Trophées avait retenu 5 finalistes, dont celui porté par l'équipe MAYDIA de Jeanne Loyher, directrice générale des sociétés de dialyse océan Indien Réunion-Mayotte, Groupe Clinifutur, intitulé : "Privé / Public humaniser et sécuriser l'hémodialyse pendant le Covid-19". Ce lundi 20 novembre 2020, à Paris, ce même dossier a trusté les suffrages du jury et remporté le Trophée 2020.

