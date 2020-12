Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Ce vendredi soir 4 décembre 2020 le préfet Jacques Billant fait le point sur la situation épidémiologique et les mesures de lutte contre la Covid-19 à mettre en place pour la fin de l'année. Il devrait notamment se prononcer sur le comportement à adopter lors de la célébration du 20 décembre, des réveillons de Noël et du nouvel an, qui d'ordinaire peuvent rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes sur certaines zones de l'île. Suivez notre live. (Photo d'archive : rb/www.ipreunion.com)

