Les nouvelles n'étaient pas bonnes ce lundi 7 décembre 2020 concernant la situation sanitaire française. Si les indicateurs se sont améliorés ces dernières semaines, la France est "loin du cap des 5.000 cas de Covid-19 par jour", a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Et sans ce cap, le gouvernement pourrait renoncer au déconfinement prévu pour le 15 décembre, prolongeant au passage l'obligation du motif impérieux pour voyager en Outre-mer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet Jacques Billant, l'avait déjà précisé il y a quelques semaines : La Réunion suit le rythme de la Métropole en matière de règlementations de déplacement. Comprendre que tant que les déplacements inter-régionaux seront suspendus, les vols touristiques entre l'île et l'Hexagone le seront aussi.



Les dernières déclarations du gouvernement sont donc de mauvais augures pour la reprise touristique tant espérée. Rien n'est encore joué cependant, le Premier ministre devant animer jeudi une conférence de presse qui brassera les assouplissements au confinement attendus au 15 décembre, les stratégies de dépistage et d'isolement.



Reste donc à savoir si le gouvernement décidera de respecter son engagement et de ne pas déconfiner le pays tant que les objectifs ne seront pas atteints, ou s'il décidera au contraire de relâcher du lest à quelques jours des fêtes de fin d'année. Jean Castex aurait en tout cas assuré lundi matin qu'il y aurait "des décisions à prendre" et qu'il serait "cohérent et constant", même s'"il sait que c'est pas très populaire".

- Les fêtes de fins d'années en péril -

La partie n'est cependant pas encore perdue pour les fêtes de fin d'années. Il semble difficile pour l'exécutif de faire marche arrière après avoir tout fait pour permettre aux Français de passer les fêtes en famille.



Repousser le déconfinement signifierait aussi pour bons nombres de devoir repousser (encore) leurs séjours en Outre-mer, dont à La Réunion où beaucoup ont déjà prévu de voyager. Si les règles sanitaires ont déjà été érigées à La Réunion vendredi dernier par le préfet, qui a notamment annoncé que les rassemblements seraient interdits sur la voie publique le 31 au soir et qui a conseillé de limiter à six adultes les fêtes privées, l'organisation des célébrations restent donc toujours incertaines.



Un nouveau conseil de défense est prévu ce mercredi matin, où la stratégie du gouvernement face à la crise sanitaire. Nul doute que le prolongement possible du confinement sera discuté. Le sort des motifs impérieux sera donc sûrement connus dans les jours à venir.



as/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com