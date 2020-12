Le tourisme est un des secteurs clés de l'économie réunionnaise. Il représente 13.500 emplois. La crise sanitaire et la réduction du trafic aérien ont durement impacté le secteur touristique à La Réunion. Malgré un regain de la fréquentation en juillet et en août, seule la moitié des chambres sont occupées au 3ème trimestre 2020. Afin de répondre aux enjeux sanitaires, les acteurs du tourisme réunionnais se mobilisent. Nous publions ici le communiqué de la Préfecture (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

En octobre, suite à une phase de concertation sociale, un accord cadre a été signé par six organisations patronales et cinq organisations syndicales. Il offre aux acteurs du secteur un cadre conventionnel permettant aux structures touristiques locales de convenir des actions à mettre en œuvre et d'unifier les pratiques en matière de prévention et de protection des professionnels et des clients.

L’Etat accompagne les acteurs du tourisme

Plusieurs mesures sont mises en œuvre au niveau national pour soutenir la filière touristique :

- Au titre du mois de décembre et dans l’attente de la parution du nouveau décret, les entreprises qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, auront accès au fonds de solidarité. Elles pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 10 000 € ou d’une indemnisation de 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel. Pour les entreprises qui perdent plus de 70 % de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation atteindra 20 % du chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois.

- L’activité partielle est prise en charge avec 0 reste à charge. Le salarié bénéficie de 84% de sa rémunération nette.

Rappel des mesures nationales dans le secteur de l’hôtellerie-restauration

Pour assurer la sécurité sanitaire des professionnels et des clients, des mesures ont été établies au niveau national :

- Un espace libre d’au moins un mètre doit être respecté entre les différentes tablées. Des écrans de protection peuvent également être installés.

- Le port de masque couvrant le nez, la bouche et le menton est obligatoire pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine.

- Le port de masque est obligatoire pour les clients lorsqu’ils se déplacent.

- Le nombre de personnes par table est limité à 6.

- Un cahier de rappel est mis en place à l’entrée des restaurants. Les clients y laissent leurs coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone et courriel). Le restaurateur met ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’une recherche de cas contact. Ces données sont détruites après un délai de 14 jours.

- La réservation en ligne ou par téléphone est privilégiée.

- La capacité maximale d’accueil est affichée à l’entrée des établissements.

- Des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition des clients.

- Tous les clients doivent bénéficier d’une place assise et consommer exclusivement à table.

Un protocole renforcé établi à La Réunion

A La Réunion, les acteurs de la filière touristique ont souhaité aller plus loin et définir des mesures locales adaptées à la situation du territoire. Ainsi, l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et l’ensemble des partenaires sociaux ont engagé au mois de juillet des travaux qui ont abouti à la signature d’un accord cadre au mois d’octobre. Signé par six organisations patronales et cinq organisations syndicales, il porte notamment sur :

- les conditions de santé et sécurité au travail ;

- le maintien et l’amélioration des compétences des salariés et des travailleurs indépendants ;

- les dispositifs à mobiliser sur le volet ressources humaines ;

- les innovations sociales et organisationnelles.

Les acteurs s'engagent à mutualiser leurs expériences dans le cadre de moments d'échanges de

bonnes pratiques et de retours d'expérience pour permettre une mise en œuvre efficiente des

protocoles.

En déclinaison de cet accord cadre, un protocole sanitaire applicable aux hôtels-cafés-restaurants est signé le 11 décembre. Il vise à homogénéiser les pratiques et à assurer la sécurité des clients et des professionnels en définissant des mesures adaptées à la Réunion. Il s’agit notamment de:

- Désigner un " médiateur Covid " dans les établissements. Sa mission consistera à informer, conseiller et accompagner la clientèle dans le respect des mesures sanitaires renforcées. L’emploi de ce médiateur peut être partagé sur une même zone géographique (groupement

d’employeur) ou faire l’objet d’une mise à disposition dans les établissements volontaires, dans le respect de la législation du travail applicable. Des dispositifs d’aide à l’emploi seront mobilisés pour embaucher ces personnels : Plan #1jeune1solution et parcours emploi compétence-CIE financé à hauteur de 47%.

- Identifier des sites pilotes pour la réalisation d’un benchmarking et la mise en place de mesures s’inspirant des protocoles sanitaires mis place en Europe.

- Inciter les voyageurs arrivant sur le territoire à se faire dépister deux jours après leur arrivée sur le territoire en déployant la campagne de communication "J’aime La Réunion, je fais un test" disponible ici.

