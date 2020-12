Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Un décès et 103 nouveaux cas ont été confirmés en trois jours à La Réunion, entre le 12 et 14 décembre 2020. Le patient était âgé de plus de 70 ans et présentait d'importantes comorbidités. Sur les nouveaux cas annoncés, 99 cas sont investigués : 90 cas sont classés autochtones, neuf cas sont classés importés. Quatre cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

