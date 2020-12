120 nouveaux cas de Covid-19 en deux jours ont été confirmés à La Réunion ce vendredi 19 décembre 2020. Durant la semaine du 7 au 13 décembre, le nombre moyen de cas confirmés est de 32 cas par jour. Le taux d'incidence était de 26 pour 100 000 habitants et reste donc en dessous du seuil du "seuil national d'alerte". Cette semaine, le nombre de cas diagnostiqués se stabilise et reste à moins de 300 cas. 12 foyers de contagion sont actifs actuellement. Le nombre de cas "se stabilise" d'après les autorités réunionnaises, mais elles appellent néanmoins à "une poursuite de la vigilance de chacun dans l'application des gestes barrières au quotidien afin de contenir l'épidémie dans l'île". Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Durant la semaine du 7 décembre au 13 décembre (semaine 50), le nombre moyen de cas confirmés est de 32 cas par jour (à rapporter aux 36 cas en moyenne de la semaine 49 et aux 53 cas en moyenne de la semaine 48). Le taux d’incidence était de 26/100 000 habitants et il reste donc en dessous du seuil du " seuil national d’alerte " (50/100 000). Cette semaine, le nombre de cas diagnostiqués se stabilise et reste à moins de 300 cas.

Il est à noter pour les autres indicateurs :

· un taux d’incidence à 51,9/100 000 chez les 15-24 ans qui continue à décroitre mais qui reste le plus élevé en rapport aux autres classes d’âge,

· un taux de positivité des tests à 2,6%, en dessous du seuil de vigilance (inférieur à 5%),

· un nombre de tests en très légère hausse,

· un nombre hebdomadaire d’admission qui se stabilise en médecine et qui diminue légèrement en service de réanimation.

A ce jour, 12 clusters sont actifs et 89 ont été clôturés depuis le mois d’août.

Cette situation favorable appelle néanmoins à une poursuite de la vigilance de chacun dans l’application des gestes barrières au quotidien afin de contenir l’épidémie dans l’île. Le masque doit être porté à chaque fois que la distance d’un mètre ne peut être respectée, pour éviter une transmission du virus. Les limitations de regroupement de plus de 6 personnes doivent être strictement respectées.

Il est tout particulièrement rappelé que :

· toute personne présentant des symptômes doit se faire dépister au plus vite, soit en contactant son médecin traitant, soit en se rendant dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un centre de prélèvement sans rendez-vous ou lors de dépistage organisé dans la commune

· les voyageurs sont incités à se faire dépister 2 à 4 jours après leur arrivée, conformément aux SMS qui leur sont systématiquement adressés par l’ARS

· les voyageurs en provenance de Mayotte sont encouragés à se faire dépister dès leur arrivée au sein de l’aéroport (test antigénique)

· chacun est invité à télécharger sur son téléphone portable l’application TousAntiCovid qui facilite l’information des personnes qui seraient contact d’une personne contaminée, et permet ainsi de casser plus vite les chaînes de transmission du virus.



- Les chiffres 17 et du 18 décembre -

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 120 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 17 et 18 décembre, soit une moyenne journalière de 60 cas sur 2 jours consécutifs.

Parmi les nouveaux cas :

· 96 cas sont classés autochtones,

· 9 cas sont classés importés,

· 15 cas sont en cours d’investigation.

Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

· 15 cas sont classés autochtones,

· 1 cas est classé importé,

· 4 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.

Situation épidémiologique au 18 décembre 2020

Au total, 8.704 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 66 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale. Au 18 décembre 2020, hors décès, compte tenu des 8 219 guérisons, 434 cas sont encore actifs à ce jour. 8.688 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 10% sont des cas importés.

• Bilan des cas investigués :

• Situation sanitaire :

Evolution des clusters identifiés Au 18 décembre 2020, 12 clusters sont actifs et 89 clusters ont été clôturés. Parmi les clusters actifs, on note : - 5 clusters de " criticité limitée " ; - 2 clusters de " criticité modérée " ; - 2 clusters de " criticité modérée " ; - 5 clusters de " criticité élevée ". On note par ailleurs : - 3 clusters maîtrisés. - 3 clusters maîtrisés. Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée : · Saint-Pierre (6) · L’Etang-Salé (1) · L’Etang-Salé (1) Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (établissements de santé et médico-social, milieu professionnel, évènements privés ou publics avec rassemblements de personnes, …).

Sur la semaine 50, le taux de positivité était de 2,6 % (source SIDEP, ARS). Il est inférieur à la semaine précédente (2,9%) et reste inférieur au seuil de vigilance (5%). Le taux de positivité chez les voyageurs a augmenté et est de 0,7%. Le taux de dépistage connait une baisse (16,9% du total des voyageurs).

· Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) :

Après une augmentation du nombre de signalements réalisés par des ESMS en novembre, seul 1 signalement a été réalisé en semaine 50. Il s’agit d’un cas possible. Les clusters identifiés en ESMS sont désormais maîtrisés ou clôturés.

• Surveillance individuelle :

Le nombre de nouveaux cas se stabilise en semaine 50 autour de 250 cas. Ces nouveaux cas sont essentiellement autochtones, même si le nombre de cas importés commence à augmenter en semaine 50. Malgré la diminution importante du nombre de cas depuis la semaine 48, la circulation du virus se stabilise et reste active à La Réunion.

• Le R eff (nombre de reproduction effectif : nombre moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer)

A La Réunion, en semaine 50, le nombre de reproduction effectif était de 0,85(source SIDEP). Il a augmenté par rapport à la semaine précédente (0,60). Ces résultats doivent être mis en perspective avec les autres données épidémiologiques.

• Le taux d’incidence (nombre de cas rapportés à la population pour 100 000 habitants)

Du 7 au 13 décembre, le taux d’incidence (TI) était de 26/100 000 habitants en dessous du seuil d’alerte (50/100 000 habitants) et du seuil national (96/100 000). Ce taux a continué de baisser à La Réunion par rapport à la semaine 49 (29/100 000).

Le taux d’incidence connait une diminution dans toutes les classes d’âge sauf pour les 45-64 ans qui augmente. En semaine 50, quatre communes avaient un taux d'incidence supérieur à 50/100 000 : Saint-André, Saint-Benoit, Saint-Louis et Le Port.

CONTACT-TRACING

Depuis le 11 mai 2020, le contact-tracing autour des cas confirmés signalés est assuré par une plateforme régionale réunissant l’Assurance maladie, l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui de la cellule régionale de Santé publique France. 30 à 35 personnels de l’Assurance Maladie et de l’ARS sont mobilisés chaque jour. Plus de 1 000 personnes ont été contactées cette semaine et près de 27 000 depuis le 11 mars.

APPLICATION TOUSANTICOVID : UNE BARRIERE SUPPLEMENTAIRE CONTRE LA COVID-19

Tout en garantissant leur anonymat, TousAntiCovid prévient les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se faire tester et être prises en charge le plus tôt possible. Cette application vient compléter l’action des médecins, de l’Assurance maladie et de l’ARS, en lien avec Santé publique France.

Une application respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts français, " Tous AntiCovid " ne stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et aucune autre donnée. Il n’est pas possible de connaitre l’identité d’un utilisateur de l’application, ni qui il a croisé, ni où, ni quand. L’utilisateur peut également faire le choix d’effacer son historique ponctuellement s’il le désire.